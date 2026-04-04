Resultado del chance Chontico Noche: último sorteo hoy sábado 4 de abril de 2026

El chance Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos más seguidos en el suroccidente de Colombia, con especial fuerza en el Valle del Cauca. Cada día, miles de personas revisan los resultados oficiales con la ilusión de acertar el número ganador, consolidando este juego como una de las opciones preferidas dentro del sector de apuestas legales en el país.



Resultado oficial del Chontico Noche – 4 de abril de 2026

En el sorteo realizado el sábado 4 de abril de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: 4214 - 5.



Número ganador: 4214

Dos últimas cifras: 14

Tres últimas cifras: 214

Quinta balota: 5

Horario del sorteo Chontico Noche

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días del año, con horarios definidos según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Estas franjas horarias concentran la mayor atención de los jugadores, quienes suelen consultar los resultados en tiempo real. Además, el portafolio incluye otras alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, ampliando las posibilidades de juego.



Modalidades de juego

Una de las características que impulsa la popularidad del Chontico Noche es la variedad de modalidades de apuesta disponibles, lo que permite a los usuarios elegir según su estrategia:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en orden

Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden

Combinado tres cifras: acierto en cualquier orden

Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras

Una cifra o uña: acierto de la última cifra

Esta diversidad hace del juego una experiencia flexible y dinámica, adaptada a distintos perfiles de apostadores.



Cuánto cuesta apostar

El Chontico Noche destaca por ser accesible económicamente, lo que facilita la participación de un público amplio:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Estos valores permiten ingresar al juego sin necesidad de realizar grandes inversiones, manteniendo su carácter popular.



Cómo jugar en línea en Colombia

El avance digital también ha permitido que el chance Chontico Noche pueda jugarse en línea a través de operadores autorizados por Coljuegos. El proceso para participar es sencillo:



Crear una cuenta en una plataforma oficial

Validar la identidad del usuario

Recargar saldo

Seleccionar número y modalidad

Confirmar la apuesta

Este sistema ofrece comodidad y seguridad, permitiendo jugar desde cualquier lugar con respaldo legal.



Requisitos para reclamar premios

Para reclamar un premio del Chontico Noche, los jugadores deben presentar el tiquete original en buen estado junto con su documento de identidad y copia.

Dependiendo del monto ganado, se aplican requisitos adicionales. Para premios inferiores a 48 UVT, basta con la documentación básica. Si el valor se encuentra entre 48 y 181 UVT, se debe diligenciar el formato SIPLAFT. En premios iguales o superiores a 182 UVT, se solicita una certificación bancaria reciente.

Cumplir con estas condiciones permite garantizar un proceso de pago ágil y transparente.



Últimos resultados del Chontico Noche

Los resultados recientes del Chontico Noche son de gran interés para los jugadores. Estos han sido algunos de los números ganadores más recientes:

