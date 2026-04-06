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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / La petición de Santa Fe a sus hinchas para evitar multa económica en debut de Libertadores

La petición de Santa Fe a sus hinchas para evitar multa económica en debut de Libertadores

El inicio del conjunto cardenal en este torneo internacional será este jueves desde las 9:00 de la noche ante Peñarol, que tiene como arquero a Washington Aguerre, exMedelín.

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