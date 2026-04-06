La petición de Santa Fe a sus hinchas para evitar multa económica en debut de Libertadores

Falta poco para el debut de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores en este 2026. Por eso, en redes sociales ya se palpita lo que será este partido contra Peñarol y, por eso, desde el club cardenal realizaron una llamativa petición a su hinchada para evitar una multa económica.

El club capitalino publicó en sus redes sociales una petición para los aficionados que asistirán al estadio El Campín este jueves, 9 de abril, para ver el duelo Santa Fe vs. Peñarol dede las 9:00 de la noche por la primera fecha del torneo internacional. El llamado es "¡No a los insultos al rival".

Lo anterior, porque los aficionados del expreso rojo suelen gritar un insulto cuando el arquero rival realiza el saque de meta; esto sucede en los partidos de liga y copa nacional. Sin embargo, Conmebol es más estricto con este tipo de agresiones verbales, por lo que podría desencadenar en una dura multa económica para el equipo encabezado en la directiva por Eduardo Méndez.

"Hacemos un llamado a nuestra hinchada para que el jueves 9 de abril en la fecha 1 de la Copa Conmebol Libertadores ante Peñarol en El Campín, NO empleemos insultos y ofensas al rival ya que nos exponemos a una multa económica por parte de la organización", se lee en la imagen, enfatizando que los 90 minutos se vivan en paz.



Independiente Santa Fe // Foto: X @SantaFe

Además, el arquero de Peñarol es el uruguayo Washington Aguerre, quien defendió los colores del Medellín cuando en el 2025 Santa Fe le ganó la final del primer semestre para quedarse con la décima estrella.



¿De cuánto es la multa?

Para este tipo de insultos, Conmebol estableció en su reglamento que estos comportamientos por parte de los hinchas tendrán una multa que oscila entre los 50.000 hasta los 150.000 dólares, dependiendo el caso y la gravedad del mismo. Es decir, en pesos colombianos, entre los $184 y $552 millones.

Por eso, el importante llamado de Santa Fe para que sus arcas económicas no se vean golpeadas por factores externos a lo deportivo y que podrían afectar sus finanzas de cara al segundo semestre.

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Vale recordar que en la fase de grupos, el cardenal tendrá tres partidos como local en El Campín ante Peñarol, Platense y Corinthians en esta fase de grupos y ahí lo importante que no se cometa esta infracción del reglamento internacional.