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Blu Radio  / Nación  / ¿Lloverá esta semana? Ideam da prónostico del clima del 6 al 10 de abril

¿Lloverá esta semana? Ideam da prónostico del clima del 6 al 10 de abril

El Ideam da su prónostico del clima y cómo se comportorán la lluvias en la ciudad, en donde indicó dos días en especial que serán claves esta semana.

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