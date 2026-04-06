¿Lloverá esta semana? Ideam da prónostico del clima del 6 al 10 de abril

A través de un comunicado, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó su pronóstico de clima para esta semana del 6 al 10 de abril de 2026 en el país, en donde se prevé lluvias en varios puntos del territorio nacional y, en Bogotá, dos días en donde se esperan con mayor intensidad.



¿Lloverá esta semana en Colombia? Esto dice el Ideam

De acuerdo con la entidad, sí lloverá esta semana en el país y esto se presentará desde este lunes, 6 de abril, en zonas puntuales de las regiones Andina, Amazonía y sectores del Pacífico con mayor intensidad en el Chocó, Cauca y Nariño, o leves en el Tolima, Huila, Boyacá y Cundinamarca, al igual que en Bogotá.

“Esta semana, las lluvias serán persistentes en amplios sectores de las regiones Andina, Pacífica, sur de la Caribe y occidente de las regiones Orinoquía y Amazonía. Los mayores acumulados de precipitación se prevén para mañana martes 7 y miércoles 8 de abril”, indicó la entidad.

Lluvias en Colombia Foto: AFP

Pronóstico del clima del 7 al 10 de abril

Martes, 7 de abril: se espera lluvias en gran parte del país y con mayor intensidad en la Amazonía, Orinoquía y sectores de la Andina. De acuerdo con el Ideam, estos departamentos presentarán lluvias:



Antioquia.

Risaralda.

Quindío.

Tolima.

Huila.

Cundinamarca.

Boyacá.

Bolívar.

César.

Magdalena.

Córdoba.

Amazonas.

Miércoles, 8 de abril: se esperan precipitaciones moderadas a fuertes, especialmente en el departamento de Chocó, y de menor intensidad en Cauca, Nariño y Valle del Cauca, mientras que más fuertes serán en el Meta, Casanare y Vichada al igual que en la selva del Amazonas. Asimismo, el Ideam dijo que se darán ligeras lluvias entre la tarde y la noche en:



Tolima.

Huila.

Eje Cafetero.

Cundinamarca.

Córdoba.

Magdalena.

Bolívar.

Jueves, 9 de abril: e esperan lluvias en gran parte del país, especialmente en el sur, oriente y occidente. Las más fuertes se concentrarían en la región Pacífica, la Orinoquía y la Amazonía, mientras que en la Andina habría precipitaciones de variada intensidad y en el Caribe predominaría el tiempo seco en el norte, con algunas lluvias en sectores del sur.

Viernes, 10 de abril: habrá menor cantidad de lluvias en gran parte del territorio, pero con una mayor concentración que antes en la Guainía y también habrá mayor fuerza en algunos puntos de la costa Caribe. Las ligeras y moderadas serán más hacia el centro y sur del país, es decir, Cauca, Nariño, Valle, Eje Cafetero, Antioquia, Caldas y Tolima.



¿Y en Bogotá? Ideam alerta lluvias en la capital

Las lluvias también estarán presentes en la capital durante esta semana, puntualmente en dos días en específico: 7 y 10 de abril, en donde se espera en horas de la tarde con mayor intensidad, mientras que el “día seco” se espera sea el 9 de abril.



“En Bogotá, las lluvias estarán sectorizadas en horas de la tarde. Las más intensas se prevén para el martes 7 y viernes 10 de abril. mientras que la menor probabilidad se estima para el 9 de abril. La temperatura mínima estará alrededor de los 10 °C y la máxima cercana a los 20 °C”, explicó la entidad.