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Implicado en daño a bus de TransMilenio no sería trabajador del Metro y será judicializado

La entidad explicó que cualquier inconveniente entre el concesionario y sus subcontratistas debe resolverse mediante los mecanismos legales establecidos en sus contratos.

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