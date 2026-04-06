Implicado en daño a bus de TransMilenio no sería trabajador del Metro y será judicializado

La Empresa Metro de Bogotá confirmó que será judicializado el hombre involucrado en la afectación a un bus de TransMilenio durante los bloqueos registrados este lunes 6 de abril en el sur de la ciudad. El hecho ocurrió en medio de una protesta de trabajadores vinculados a subcontratistas del concesionario Metro Línea 1 (ML1), quienes denuncian retrasos en sus pagos.

Según informó la entidad, la persona señalada no hace parte de su planta de servidores públicos ni es contratista directo. El incidente fue calificado como un acto vandálico y se produjo en el marco de una manifestación que terminó afectando la movilidad de más de 20.000 usuarios del sistema.

La Empresa Metro de Bogotá solicitó al concesionario la identificación plena del implicado para avanzar en su judicialización. En esa línea, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó lo ocurrido y anunció acciones legales. A través de su cuenta en X aseguró que el hecho es “inaceptable” y confirmó que TransMilenio interpondrá una denuncia penal. Además, indicó que el trabajador ya fue despedido por el contratista del Metro.

La entidad reiteró su rechazo a cualquier acto de violencia que comprometa la seguridad de los ciudadanos o el funcionamiento del transporte público, y subrayó que el proyecto de la Línea 1 del metro debe avanzar bajo principios de respeto y convivencia.



Frente a las causas de las protestas, la Empresa Metro de Bogotá aseguró que se encuentra al día con los pagos al concesionario ML1, el cual, a su vez, mantiene contratos con más de 200 subcontratistas bajo acuerdos de carácter privado.

La entidad explicó que cualquier inconveniente entre el concesionario y sus subcontratistas debe resolverse mediante los mecanismos legales establecidos en sus contratos, sin afectar el desarrollo del proyecto. Asimismo, indicó que los subcontratistas pueden canalizar sus reclamaciones a través de un correo institucional para ser remitidas al concesionario.

No obstante, los bloqueos recientes reflejan un problema persistente. Este lunes, trabajadores de firmas como Inacar y Gragontec bloquearon la avenida Primero de Mayo, denunciando retrasos en el pago de quincenas y horas extras. Se trata del tercer mes consecutivo en que este tipo de situaciones deriva en protestas que afectan tanto la obra como la movilidad en la ciudad.

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A los bloqueos de abril se suman otros registrados en febrero, en el patio taller, y en marzo sobre la avenida Caracas. Mientras el concesionario asegura que hace seguimiento constante a la situación, las reiteradas protestas evidencian tensiones que, de no resolverse, podrían seguir impactando el avance de las obras y la operación del sistema de transporte en la capital.