Atlético Nacional vs. Jaguares EN VIVO: gratis y online HOY la Liga BetPlay 2026

En el marco de la fecha 15 de la Liga BetPlay, Atlético Nacional recibe a Jaguares de Córdoba en el estadio Atanasio Girardot para continuar por la senda de triunfos y mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones del todos contra todos.

Duelo crucial para el cuadro verdolaga de cara a la próxima fecha en donde se enfrentará al cuadro Independiente Medellín. Una victoria le dará mayor tranquilidad a los dirigidos por Diego Arias en su lucha por la estrella de mitad de año.



Atlético Nacional HOY vs. Jaguares: EN VIVO y gratis aquí

De la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, los hinchas verdolagas podrán disfrutar de este duelo de fútbol profesional colombiano. La transmisión EN VIVO, online y gratis será a través del canal de YouTube, de la mano de todo un equipo de expertos en el siguiente link:

¿A qué hora juega Nacional HOY vs. Jaguares?

El duelo entre Nacional y Jaguares se encuentra programado para este lunes, 6 de abril, desde las 8:10 de la noche. Partido que se disputaré en el estadio Atanasio Girardot, que será una “ventaja” para que el cuadro verdolaga consiga tres puntos para mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.



Atlético Nacional vs. Jaguares pronóstico

Atlético Nacional parte como favorito ante Jaguares por su mejor presente en la Liga, su fortaleza ofensiva y la diferencia de nivel que ha mostrado frente a un rival que suele sufrir más como visitante, por lo que el pronóstico más lógico es una victoria del cuadro verdolaga, con un marcador probable de 2-0, siendo además una buena opción considerar mercados como Nacional gana, Jaguares no marca o Nacional gana y menos de 3.5 goles, según la IA.

Atlético Nacional vs. Jaguares // Fotos: X @nacionaloficial y @JaguaresdeCord

Alineaciones de Atlético Nacional vs. Jaguares HOY