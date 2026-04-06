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Asesinan a un hombre en zona comercial del norte de Cali; autoridades investigan

Este hecho se suma a los más de 280 homicidios ocurridos en Cali en lo corrido del año, la mayoría de ellos relacionados con ajustes de cuentas.

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