Asesinan a un hombre en zona comercial del norte de Cali; autoridades investigan

En la tarde de este lunes en el norte de Cali se registró el asesinato de un hombre en un sector comercial altamente transitado del barrio San Vicente, cuando esta persona salía del edificio en el que trabajaba. Sujetos armados a bordo de una motocicleta lo interceptaron en el momento en el que iba a subirse a su vehículo particular, y le dispararon varias veces.

La víctima fue identificada como Carlos Alberto Paz Cardona, quien desde hace varios años trabajaba en el sector. Según las autoridades no registraban antecedentes ni tampoco había denunciado amenazas en su contra.

“Yo vi cuando llegó un señor que intentaba arrebatarle, forcejeando y él no se dejaba quitar, cuando llegó otro y le disparó. Yo digo que por ahí unos seis tiros, de allá pa acá siguieron disparando”, señaló una testigo del crimen.

Aunque para los testigos del hecho el ataque estaría relacionado con un intento de hurto, teniendo en cuenta que en la zona hay varias entidades bancarias, las autoridades reiteraron que se trató de un atentado sicarial, al confirmar que la víctima salía de otro edificio.



Tras lo ocurrido se han dispuesto grupos especiales de investigación de la Policía y la Fiscalía para esclarecer este asesinato, mientras que la comunidad en la zona pide mayor presencia institucional en el lugar.

Este hecho se suma a los más de 280 homicidios ocurridos en Cali en lo corrido del año, una situación de violencia que ha impulsado al Concejo distrital a citar al secretario de seguridad Javier Garcés a un debate de control político, para conocer las acciones a implementar en la ciudad para contrarrestar estas cifras.