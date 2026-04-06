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Blu Radio  / Entretenimiento  / Caifanes regresa a Colombia: estas son las fechas en las que se presentará

Caifanes regresa a Colombia: estas son las fechas en las que se presentará

La mítica agrupación mexicana se prepara para regresar a Colombia en este 2026 y se presentarán en diferentes ciudades para conectar nuevamente con sus fans.

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