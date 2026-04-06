Caifanes regresa a Colombia: estas son las fechas en las que se presentará

Este 2026, Caifanes se prepara para regresar a Colombia con varios conciertos en el país debido a que visitará diferentes ciudades en el mes de septiembre. Una noticia que celebraron los fanáticos de esta agrupación que podrán verlos nuevamente en vivo.

Desde el nacimiento a finales de los 80s, la banda marcó un antes y un después en la música latinoamericana, además se ha consolidado como un referente indiscutible del género ya que lograron construir un sonido único al fusionar rock, new wave, post-punk y elementos tradicionales mexicanos.

“El orgullo de ser latino, de poder comprender la emoción que significa abrazar al compañero de al lado, que hasta hace 30 minutos era un perfecto extraño y quizá hasta soltar una lágrima mientras se funden en un abrazo y cantan al ritmo de Los Dioses Ocultos. Nos vemos muy pronto. Abrazos”, expresaron al anunciar la gira.



Estas son las fechas de Caifanes en Colombia

11 de septiembre: Cali, Arena Cañaveralejo.

17 de septiembre: Manizales, Plaza de Toros de Manizales.

19 de septiembre: Medellín, City Hall El Rodeo

Caifanes en Colombia 2026 // Foto: suministrada

¿Cuándo salen a la venta las boletas?

La preventa para clientes de Banco Falabella inicia el miércoles, 8 de abril, a las 9:00 de la mañana. La venta de boletas para público general inicia el próximo viernes, 10 de abril, a las 9 de la mañana. Todas las entradas estarán disponibles en Ticketmaster.



Precios de Caifanes en Colombia

En cada ciudad los precios van desde los 149.000 pesos + servicio. Los mismo varían de acuerdo con la arena y sitio en donde se presentará la agrupación mexicana en este 2026.



El regreso de Caifanes a Colombia será un recorrido en vivo por los himnos que han definido la historia del rock latino y a generaciones enteras de norte a sur de nuestro continente.