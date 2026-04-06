Ríos marca y Benfica empata ante Casa Pia en la liga de Portugal

El mediocampista colombiano Richard Ríos fue protagonista este lunes con el Benfica por la fecha 28 de la liga de Portugal. El número 20 apareció en el área rival para anotar un nuevo gol con su equipo.

Este encuentro terminó en un empate 1 a 1. Ríos marcó en el minuto 68 y abrió el marcador en el minuto 68 luego de un cabezazo dentro del área. El gol del empate lo anotó el centrocampista portugués Rafael Brito.



Gol de Richard Ríos HOY

En la liga portuguesa, el Benfica es tercero con 66 puntos. Segundo está el Sporting de Lisboa, donde juega Luis Javier Suárez, y primero el Porto con 73 puntos. Por su parte, el Casa Pia es 16 con 25 puntos y corre el riesgo de descender.

Richard Ríos jugó los dos últimos amistosos de la Selección Colombia. En la Liga Portugal Betclic ha disputado 22 partidos, con 2 goles y 3 asistencias.



El Benfica es segundo en la Liga Portuguesa:

El Benfica, por su parte, en esta liga lleva 5 partidos invicto. Esta temporada también tuvo participación en la Champions League; sin embargo, fue eliminado por el Real Madrid. El equipo portugués volverá a jugar el próximo domingo, de local y al mediodía, hora de Colombia, contra Nacional de Portugal.

