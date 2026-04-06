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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Ríos marca y Benfica empata ante Casa Pia en la liga de Portugal

Ríos marca y Benfica empata ante Casa Pia en la liga de Portugal

El colombiano abrió el marcador en el empate 1-1. El volante jugó todo el partido luego de su participación con la selección en la doble fecha Fifa de amistosos internacionales.

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