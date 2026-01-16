Richard Ríos se perdería partidos con el Benfica tras sufrir lesión: ¿qué pasaría con el Mundial?

El centrocampista colombiano Richard Ríos sufrió "una luxación anterior traumática del hombro derecho" durante el partido del miércoles entre su equipo, el Benfica, y el Oporto y no jugará este fin de semana, según lo confirmado por el Benfica este viernes, 16 de enero, a la agencia EFE, sin ofrecer más detalles.

Richard Ríos Foto: AFP

Ríos tuvo que ser sacado en camilla poco antes del descanso del encuentro de cuartos de final de la Copa de Portugal del pasado miércoles entre el Oporto y el Benfica, que el club lisboeta perdió por 1-0, quedando desclasificado.

El próximo sábado, 17 de enero, las 'águilas' se enfrentarán como visitante ante el equipo Rio Ave en la fecha 18 de la Liga de Portugal en el Estadio dos Arcos de la ciudad de Vila do Conde.



Richard Ríos se lesiona en Portugal: ¿se perdería el Mundial 2026?

El próximo partido que tiene la selección de Colombia en la previa al Mundial 2026 es un amistoso, que se desarrollará el próximo 26 de marzo, frente a Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida.

Aunque el Benfica aún no ha emitido un parte médico oficial de Ríos posterior al partido, este incidente también abre interrogantes sobre su disponibilidad para futuras convocatorias de la Selección Colombia de camino al Mundial 2026, en las que ha sido una de las piezas habituales en las dentro de la lista de jugadores del técnico Néstor Lorenzo durante las eliminatorias sudamericanas.



Richard Ríos en la Selección Colombia. Foto: AFP

Mientras tanto, el Benfica deberá afrontar su próximo partido de liga ante el Rio Ave, en la decimoctava fecha de la Liga, sin la presencia de Ríos y con la duda instalada sobre la participación del centrocampista en las próximas fechas del equipo.