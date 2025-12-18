En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Director seccional Dian
Vivian Polanía
Zulma Guzmán
Nacional, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Histórico del Bayern hace predicción sobre la Selección Colombia y Luis Díaz en el Mundial

Histórico del Bayern hace predicción sobre la Selección Colombia y Luis Díaz en el Mundial

Este exdelantero se animó a decir hasta cuál fase de la próxima cita mundialista llegará la selección de Néstor Lorenzo y el nivel que podría tener el guajiro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad