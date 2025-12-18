Histórico del Bayern hace predicción sobre la Selección Colombia y Luis Díaz en el Mundial

Claudio Pizarro, leyenda del Bayern Múnich y uno de los futbolistas sudamericanos más exitosos en la Bundesliga, analizó el presente de las principales selecciones de cara al próximo Mundial de la Fifa y dejó una lectura optimista sobre Selección Colombia y el papel que podría cumplir Luis Díaz.

Ante la pregunta de Blu Radio, el exdelantero destacó la jerarquía histórica de Alemania, pero también subrayó que el combinado cafetero tiene argumentos para ser protagonista si logra consolidar su proceso.

¿Cómo le irá a Colombia en el Mundial?

El excapitán de la Selección de Perú proyectó un escenario alentador para Colombia si logra llegar al Mundial con sus figuras en plenitud. Consideró fundamental que Luis Díaz cierre bien el año a nivel de clubes, se mantenga sano y físicamente fuerte, para luego trasladar ese nivel a la Selección. Con un Díaz “esplendoroso” y un grupo sólido, el histórico del Bayern dejó abierta la puerta a que Colombia pueda llegar más lejos de lo que muchos esperan: la final.

"Yo creo que dependiendo mucho de los partidos cómo empiecen y cómo va evolucionando, cómo va avanzando el sistema de partidos, vamos a ver si pueden llegar al final. Pero sí es posible, depende cómo estén los jugadores mentalmente, físicamente", detalló el histórico del Bayern.



Selección Colombia Foto: AFP

También agregó que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo está bien construido, con una mezcla equilibrada entre juventud y experiencia. A su juicio, esa combinación puede ser clave en un torneo corto y exigente como el Mundial.

En ese mismo sentido, se refirió a la selección alemana y recordó que, más allá de altibajos previos, el equipo teutón suele crecer en los grandes torneos. Reconoció que el reciente cambio generacional les costó resultados, pero aseguró que el rendimiento mostrado en los últimos partidos evidencia una mejoría. Para el exatacante, Alemania sigue siendo un equipo fuerte y con jerarquía, con opciones reales de llegar a instancias finales de la Copa del Mundo.



Adaptación de Luis Díaz en el Bayern

El exgoleador también se refirió al la adaptación de Luis Díaz en el conjunto bávaro, pues en meses se ha convertido en titular en el equipo de Vincent Kompany y hasta ha marcado memorables goles en la liga y copa alemana. Solo le envió un consejo para que su fútbol sea más fluido en el área rival: soltar el balón.

"Luis puede mejorar en no retener tanto el balón, al alemán le molesta mucho eso porque su fútbol es muy directo", concluyó.

