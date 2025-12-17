Pibe Valderrama sorprende con declaración sobre José Enamorado para la Selección Colombia

La final del fútbol colombiano entre el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima dejó como gran figura al joven José Enamorado, el número '10' del tiburón. Ante esto, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama sorprendió con su declaración sobre el extremo y la posibilidad de que haga parte de la tricolor para el Mundial de la Fifa del 2026.

En entrevista con Blog Deportivo, el histórico ídolo del fútbol colombiano aseguró que José Enamorado “sí es una alternativa” para el combinado nacional, siempre y cuando mantenga el nivel que viene mostrando con su club. Para Valderrama, el criterio es claro:

"Como está jugando ahora, sí hay alternativa. Porque es que a uno lo llaman a la selección es porque está jugando bien en su equipo", dijo el samario.

Según su análisis, de los 26 jugadores que integran la lista mundialista, cerca de 20 ya son "fijos" y existen al menos seis lugares abiertos para futbolistas que logren destacarse en el tramo final. En ese contexto, Enamorado podría “ganarse la ida” si mantiene regularidad y aprovecha las oportunidades, especialmente ante eventualidades como lesiones o bajones de nivel de otros convocables.



"Yo quiero es que la selección vaya completa. Que no nos vaya a pasar lo que siempre nos pasa. Que se lesionan, porque nos ha pasado", añadió.

Foto: X @JuniorClubSA

En ese sentido, Valderrama enfatizó en la importancia de llegar al Mundial con el plantel completo y en plenitud física, recordando casos del pasado en los que figuras clave quedaron fuera por problemas médicos. “Que no le duela nada”, afirmó.

Finalmente, el Pibe reiteró su fe en la Selección Colombia y confirmó que seguirá de cerca el Mundial como comentarista.