Francia elige sede para concentrarse en el Mundial 2026: se alista para el amistoso ante Colombia

La Selección de Francia instalará su campo base para el Mundial 2026 en Boston, según anunció el pasado viernes, 9 de enero, la Federación Francesa de Fútbol (FFF). La decisión hace parte de la planificación logística de Les Bleus de cara a la fase de grupos del torneo.

El combinado francés se entrenará en las instalaciones de Babson College, una escuela de negocios privada ubicada a unos treinta minutos del centro de Boston, ciudad donde también se alojará la delegación.

Selección de Francia Foto: AFP

A través de un comunicado oficial, la FFF explicó que el cuerpo técnico priorizó la cercanía entre lugar de entrenamiento, hotel y sedes de competencia para reducir desplazamientos y optimizar la recuperación de los jugadores.

Aunque no se reveló el nombre del hotel, una fuente federativa señaló que el seleccionador Didier Deschamps buscaba un establecimiento de tamaño medio que pudiera ser privatizado en su totalidad, con el objetivo de garantizar tranquilidad, seguridad y control del entorno durante el torneo.



Desde Boston, Francia se desplazará para disputar sus primeros encuentros del grupo, entre ellos el debut ante Colombia, uno de los cruces más atractivos de la fase inicial del Mundial. La ubicación permitirá a los Tricolores evitar largos viajes y las altas temperaturas habituales en otras regiones del país.



Francia vs Colombia: fecha y estadio

El partido amistoso entre Selección Colombia y Selección de Francia está programado para el 29 de marzo de 2026, dentro de la fecha FIFA previa al Mundial. El encuentro se disputará en territorio europeo, con estadio aún por confirmar por parte de las federaciones, y servirá como uno de los últimos grandes ensayos antes del debut mundialista.

Selección Colombia Foto: AFP

Este amistoso permitirá al cuerpo técnico colombiano evaluar variantes tácticas, probar jugadores y ajustar automatismos frente a un rival de máxima exigencia. Francia, actual potencia del fútbol internacional y habitual protagonista en torneos grandes, representa una prueba ideal para medir el nivel competitivo real del equipo en un contexto cercano al Mundial.

Más allá del resultado, el duelo tendrá un fuerte peso anímico y estratégico. Enfrentar a una selección del calibre francés ayuda a preparar al grupo para la intensidad, la presión y el ritmo que se vivirán en la Copa del Mundo. Por eso, aunque no sea un partido oficial, el choque ante Francia es considerado una cita clave en la recta final de la preparación de Colombia rumbo a 2026.