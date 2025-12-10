Richard Ríos fue clave en la victoria del Benfica vs. Nápoles en Champions

El colombiano Richard Ríos contribuyó este miércoles con un gol y una asistencia al triunfo por 2-0 del Benfica contra el Nápoles, que mantiene al equipo portugués con vida en la Liga de Campeones.

El Benfica fue superior en una primera parte del partido disputado en el Estádio da Luz marcada por un ritmo alto, y dispuso de varias oportunidades de abrir el marcador, lo que acabó por suceder en el minuto 20 gracias a Ríos.

El internacional cafetero se zafó de la marcaje napolitano en el área para quedarse solo ante el portero hispano-serbio Milinkovic-Savic y, con un ligero toque, desvió el balón al fondo de la red.

Los 45 minutos iniciales también fueron testigo de un Benfica compacto en defensa que causó quebraderos de cabeza al campeón italiano, que prácticamente no se acercó con peligro a la portería de los de Mourinho.



Foto: AFP

Para la segunda mitad, el técnico del Nápoles, Antonio Conte, prescindió de jugadores como el uruguayo Mathías Olivera a favor de elementos más atacantes, pero las aspiraciones italianas de un empate se desvanecieron en el 49' con la segunda diana lusa, anotada por Leandro Barreiro después de un pase de Richard Ríos.

En un contragolpe, el colombiano recibió el balón en el área y sirvió un pase raso a Barreiro, quien a su vez utilizó el talón para batir por segunda ocasión en el encuentro al serbio nacido en Galicia (España) Milinkovic-Savic.

Scott McTominay y David Neres, en su reencuentro con su antiguo equipo, intentaron contrarrestar la pasividad que se apoderó del cuadro napolitano tras el segundo tanto, pero no lograron revertir el resultado en Lisboa.

El Benfica de José Mourinho consigue así su segunda victoria en esta Liga de Campeones y asciende al puesto 25, donde se encuentra a solo un punto de los lugares de playoff, situación inversa a la del Nápoles, que se mantiene en el 23º con solo un punto de ventaja sobre las 'águilas' y la zona de eliminación.