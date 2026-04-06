En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Lemus
Papá Pitufo
Misión Artemis II
Abelardo De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Jorge Lemus habla sobre reuniones con abogado de ‘Papá Pitufo’: “Temo por mi vida y mi familia”

Jorge Lemus habla sobre reuniones con abogado de ‘Papá Pitufo’: “Temo por mi vida y mi familia”

Jorge Lemus dijo que las conversaciones con el abogado de Papá Pitufo fue oficial y que no hubo nada por debajo de la mesa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad