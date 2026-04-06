Jorge Lemus habla sobre reuniones con abogado de ‘Papá Pitufo’: “Temo por mi vida y mi familia”

La reciente revelación de conversaciones entre funcionarios del Gobierno y emisarios del presunto contrabandista Diego Marín, conocido como 'Papá Pitufo', ha desatado una fuerte controversia política en Colombia. En medio del escándalo, Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y hasta hace pocos días director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), defendió sus actuaciones y aseguró que los contactos con el abogado del señalado criminal se dieron en el marco de sus funciones y con conocimiento del presidente Gustavo Petro.

Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Lemus afirmó que las reuniones fueron institucionales y tenían como objetivo persuadir a Marín para que regresara al país y colaborara con la justicia. Sin embargo, también reconoció temores por posibles retaliaciones tras la filtración de grabaciones de esas conversaciones.

Hicimos investigaciones rigurosas con relación a este señor. Claro que temo por mi vida y por la de mi familia afirmó el exfuncionario al final de la rentrevista.

Reuniones con el abogado de “Papá Pitufo”

Uno de los puntos centrales de la polémica gira en torno a las reuniones entre Lemus y el abogado de Diego Marín, considerado por autoridades como uno de los principales actores del contrabando en el país.



Según el exdirector de inteligencia, el acercamiento no fue clandestino ni irregular. Aseguró que fue el abogado quien buscó el contacto a través de una fuente que calificó como confiable y que el encuentro se realizó de manera oficial en su despacho.

“El abogado nos buscó y yo resolví recibirlo en mi despacho oficialmente. Hay misión de trabajo sobre eso. No fue una cosa por debajo”, explicó. Lemus insistió en que el propósito de la conversación era convencer a Marín de presentarse ante la Fiscalía, entregar información sobre redes de contrabando y revelar posibles cómplices dentro de estructuras políticas o institucionales.

No obstante, periodistas de la mesa de Blu Radio cuestionaron si tales contactos estaban dentro de las funciones de la DNI, especialmente cuando se mencionaron temas como extradición y eventuales beneficios judiciales. El exfuncionario respondió que nunca se trató de una negociación formal.

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No estaba negociando nada. Fue una conversación para que él viniera a Colombia y hablara con la Fiscalía ”afirmó.

Extradición y el marco de la “paz total”

Uno de los aspectos más sensibles de la conversación filtrada es la posible relación entre el caso y la política de “paz total” impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Durante la entrevista, Lemus negó haber ofrecido beneficios directos para evitar la extradición de Marín a Estados Unidos. Sin embargo, reconoció que se habló del marco legal existente en Colombia para quienes se someten voluntariamente a la justicia. El exdirector de inteligencia mencionó la Ley 2272, que permite ciertos mecanismos para la suspensión de órdenes de extradición si un procesado colabora activamente con las autoridades.

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“La ley permite que el presidente pueda suspender una extradición si el delincuente avanza y colabora con la justicia”, explicó. Aun así, insistió en que la decisión final siempre correspondería a la Fiscalía, los jueces y las instancias judiciales, no al Ejecutivo.

Cuatro nombres clave enlazaron al Gobierno con ‘Papá Pitufo’: ofrecieron beneficios judiciales Foto: Presidencia

Vínculos con la campaña presidencial

Otro elemento que generó controversia durante la entrevista fue la revelación de que Lemus se reunió con Marín durante la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según el exfuncionario, el presunto contrabandista ofreció recursos económicos para apoyar la campaña.

“Él me propuso primero 5.000 millones de pesos para la campaña y después llegó a los 10.000 millones”, aseguró Lemus.De acuerdo con su versión, el presidente Petro fue informado del ofrecimiento y decidió que ese dinero no debía ser recibido.

Lemus también mencionó que un intermediario extranjero habría recibido 500 millones de pesos, pero que posteriormente el mandatario ordenó devolverlos. Estas afirmaciones han intensificado el debate político sobre posibles intentos de infiltración del contrabando en la política colombiana.

Señalamientos sobre redes de contrabando

En la entrevista, Lemus también aseguró que Diego Marín tendría información comprometedora sobre figuras influyentes vinculadas a la red de contrabando. Según dijo, el objetivo de las conversaciones era precisamente lograr que el empresario se entregara y revelara esos nombres ante la justicia.

“Hay muchos políticos metidos, muchos generales, especialmente de la Policía, en esa mafia del contrabando”, afirmó. Sin embargo, el exdirector aclaró que se trata de información de inteligencia que aún debe ser verificada por la Fiscalía y convertida en pruebas judiciales.

En medio de la controversia, Lemus confirmó que presentó su renuncia a la UIAF durante el Miércoles Santo, aunque aseguró que hasta el momento no sabe si esta fue aceptada formalmente. También reveló que evalúa colaborar con la campaña política del senador Iván Cepeda, aunque aseguró que se encuentra en la recta final de su carrera profesional y próximo a pensionarse.



Entrevista completa con Jorge Lemus en Mañanas Blu