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Blu Radio  / Nación  / ¿Wilmar Mejía sería ahora director de la UIAF tras su salida de la DNI?

¿Wilmar Mejía sería ahora director de la UIAF tras su salida de la DNI?

El funcionario presentó su dimisión el 2 de marzo pese a que la Procuraduría había levantado la suspensión que pesaba en su contra. En su carta aseguró que su decisión busca preservar la confianza en la entidad.

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