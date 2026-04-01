¿Wilmar Mejía sería ahora director de la UIAF tras su salida de la DNI?

El director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar de Jesús Mejía, presentó su renuncia al cargo mediante una carta dirigida al director general encargado de la entidad, René Guarín, fechada el 2 de marzo de 2025.

En la misiva, Mejía explica que decidió apartarse del cargo a pesar de que la Procuraduría General de la Nación había levantado la suspensión cautelar que pesaba en su contra, lo que le habría permitido retomar sus funciones.

“He decidido no hacerlo y en su lugar presentar mi renuncia, motivado por el deber profesional de preservar la confianza y la integridad en una de las principales agencias de inteligencia del país”, señala el documento.

El funcionario sostuvo además que su decisión busca evitar cuestionamientos sobre la imparcialidad de la institución: “Considero que mi continuidad en el cargo podría generar dudas sobre la imparcialidad y la objetividad de la institución. En este sentido, mi renuncia es un acto de responsabilidad y compromiso con la misión y los valores de la Dirección Nacional de Inteligencia”, indica la carta.



Mención a denuncias previas

La renuncia ocurre en medio de cuestionamientos y denuncias públicas que han mencionado a Mejía en relación con presuntas infiltraciones de las disidencias de las FARC en instituciones del Estado, señalamiento que ha sido divulgado en informes periodísticos y que forma parte del contexto en el que se produjo su salida de la DNI.



Posible llegada a la UIAF

Tras su salida de la Dirección Nacional de Inteligencia, Mejía podría regresar al Gobierno en otro cargo, según versiones conocidas en círculos oficiales. De acuerdo con esas versiones, el funcionario sería considerado para dirigir la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad encargada de analizar y rastrear operaciones financieras sospechosas relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo.

La eventual designación se daría luego de la salida de Jorge Arturo Lemus, quien dejaría la dirección de la UIAF. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el nombramiento de Mejía en esa entidad. Las autoridades tampoco han anunciado decisiones formales sobre quién asumirá la dirección del organismo.

La UIAF es una dependencia clave del Estado colombiano, encargada de recopilar y analizar información financiera para apoyar investigaciones sobre delitos económicos y flujos de dinero vinculados a actividades ilegales.