ELN y disidencias de ‘Calarcá’ lideran reclutamiento de menores en Colombia: Defensoría

Entre enero y febrero de este año, la Defensoría del Pueblo ha identificado 15 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el país. Según el registro, el 73 % de las víctimas son niños y el 27 % niñas.

Si se compara con el año pasado, las cifras muestran que durante 2025 se documentaron 339 casos de reclutamiento. En ese periodo, además, se evidenció una afectación en poblaciones vulnerables, especialmente en comunidades indígenas.

En cuanto a los grupos armados ilegales con mayores cifras de reclutamiento, la Defensoría señala al ELN con el 40 %, a disidencias de las Farc al mando de alias 'Calarcá' con 26,5 %, además de las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco', las autodefensas conquistadoras de la sierra nevada, el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia.

Foto: Defensoría del Pueblo.

Antioquia y Norte de Santander concentran los principales reportes en lo corrido de 2026, mientras que en el balance de 2025 Cauca, Antioquia y Chocó registraron la mayor cantidad de casos.



Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo señala que esta realidad no puede continuar y que el Estado debe fortalecer los mecanismos de prevención y protección que garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Estas cifras se conocen en medio de un reciente caso en el departamento del Caquetá, donde cinco niños tuvieron que esconderse en la selva para evitar ser reclutados por las disidencias de alias ‘Calarcá’.

Los menores fueron rescatados por el Ejército en las últimas horas, luego de un operativo que permitió ubicarlos en zona boscosa. Según se conoció, son hijos de una pareja que había escapado previamente de un secuestro por parte de este grupo armado ilegal.

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Este reporte se da previo a una reunión entre la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y representantes de la oficina del alto comisionado para La Paz, en la que se evaluará si se reactiva o no, la orden de captura contra alias ‘Calarcá’.