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Blu Radio  / Nación  / ELN y disidencias de ‘Calarcá’ lideran reclutamiento de menores en Colombia: Defensoría

ELN y disidencias de ‘Calarcá’ lideran reclutamiento de menores en Colombia: Defensoría

Un nuevo balance de la Defensoría del Pueblo evidencia en lo corrido de 2026 ya se han registrado 15 casos de reclutamiento, con mayor cantidad en regiones como Antioquia y Norte de Santander.

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