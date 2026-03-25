Investigan desaparición de cuatro jóvenes en zona donde opera el ELN en Santander

Las autoridades en Santander adelantan investigaciones por la desaparición de cuatro jóvenes, dos mujeres y dos hombres, en el municipio de Coromoro, casos registrados entre finales de enero y comienzos de febrero de 2026.

Se trata de María Fernanda Cáceres Bernal, de 14 años, desaparecida el 9 de febrero en la vereda Los Pinos; Yesenia Ochoa Solano, de 13 años, vista por última vez el mismo 9 de febrero en la vereda La Laguna; Branddy Alexander Joya Cáceres, de 16 años, desaparecido ese mismo día entre Socorro y Coromoro; y Dairo Farid Moreno Niño, de 16 años, cuyo paradero se desconoce desde el 30 de enero en la vereda Guachavita.

De acuerdo con el secretario del Interior de Santander, Oscar Hernández, las denuncias fueron interpuestas por los familiares en distintos momentos, lo que permitió activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente con apoyo de la Policía Nacional, la Alcaldía y la comisaría de familia.

“Son unas noticias que se enrutan a partir del mecanismo de búsqueda urgente a través de cuatro jóvenes que se encuentran desaparecidos en diferentes tiempos en el municipio de Coromoro”, explicó el funcionario.



Ante la gravedad de la situación, la Gobernación de Santander realizó un consejo extraordinario de seguridad el pasado 20 de marzo, en el que se solicitó intensificar las labores de búsqueda y la articulación institucional para dar con su paradero.

Uno de los factores que genera preocupación es la presencia del ELN en esta zona del departamento, por lo que las autoridades no descartan que este grupo armado ilegal esté detrás de las desapariciones, hipótesis que hace parte de las líneas de investigación.

“Se activó el mecanismo de búsqueda urgente con acompañamiento institucional, pero las familias no permitieron difundir las imágenes”, precisó.

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Las autoridades anunciaron un nuevo consejo de seguridad en Coromoro para fortalecer las acciones en territorio, mientras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) fue vinculado al proceso para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes.

Entre tanto, en Coromoro persiste la incertidumbre. Las familias y la comunidad continúan a la espera de respuestas que permitan esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los cuatro menores desaparecidos.

Cabe anotar que, a finales del mes de enero de 2026, en el municipio de Coromoro, luego de su desaparición, fue hallado sin vida Rubiel Cáceres Marín, un reconocido ganadero, en la vía que comunica las veredas Pueblo Viejo y El Guadual, a cerca de dos horas del casco urbano, campesinos del sector alertaron a las autoridades sobre el hallazgo.

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Ocurridos los hechos, el ELN se atribuyó la responsabilidad en el caso. Desde entonces las autoridades mantienen especial vigilancia en esa zona del departamento de Santander.