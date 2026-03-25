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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Investigan desaparición de cuatro jóvenes en zona donde opera el ELN en Santander

Investigan desaparición de cuatro jóvenes en zona donde opera el ELN en Santander

Los jóvenes entre los 13 y 16 años desaparecieron de distintas zonas rurales de Coromoro, Santander, entre finales de enero y principios de febrero de 2026.

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