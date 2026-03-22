Menores que fueron retenidas por disidencias en El Bagre, Antioquia, quedaron bajo custodia del ICBF

Aunque por varios días el país estuvo en vilo por la salud de dos jóvenes de 14 y 15 años que fueron secuestradas por el frente 4 de las disidencias de alias 'Calarcá' en zona rural de El Bagre, su liberación generó tranquilidad y provocó el accionar inmediato de varias entidades.

Fue el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- quien llegó hasta esta zona del Bajo Cauca antioqueño e inició de manera inmediata el proceso de protección de las dos adolescentes que estuvieron seis días retenidas por los delincuententes.

ICBF

El procedimiento contó con la verificación del estado de salud de las dos menores de edad y luego el Comité Internacional de la Cruz Roja las sacó de la zona rural para entregarlas al ICBF que tiene a las jóvenes bajo su custodia mientras avanza el proceso de restablecimiento de derechos.

Además, hay que mencionar que en esta situación también intervino la Defensoría del Pueblo que activó de manera rápida el proceso administrativo para verificar y garantizar que las dos menores de edad tengan una protección integral y vuelvan prontamente a su vida normal.



Recordemos que el secuestro de las menores de edad ocurrió cuando señalados miebros de este grupo adelantaron una incursión en el corregimiento Puerto López, hechos en los que dos personas fueron asesinadas.

Por último, hay que mencionar que tanto en el municipio de El Bagre como en la subregión del Bajo Cauca se mantiene activa la presencia de la Fuerza Pública con el objetivo de mitigar y disuadir la presencia de grupos delincuenciales que siguen atemorizando a la población civil.