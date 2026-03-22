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Menores que fueron retenidas por disidencias en El Bagre, Antioquia, quedaron bajo custodia del ICBF

La Defensoría del Pueblo activó un proceso administrativo para acompañar a las dos adolescentes, que estuvieron varios días en poder de ese grupo tras una incursión en el corregimiento Puerto López.

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