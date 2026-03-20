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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Al menos 30 personas desplazadas en zona rural de Ituango por amenazas de disidencias Farc

Al menos 30 personas desplazadas en zona rural de Ituango por amenazas de disidencias Farc

Las familias recibieron intimidaciones, al parecer, del Frente 18 al mando de 'Iván Mordisco'. Varias familias habrían salido con rumbo a Medellín.

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