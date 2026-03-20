Al menos 30 personas desplazadas en zona rural de Ituango por amenazas de disidencias Farc

En medio de diferentes operaciones militares que se desarrollan en el Norte antioqueño para dar con la captura o la baja de alias 'Primo Gay', del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', se conoció un nuevo hecho victimizante en donde 29 personas salieron desplazadas de la vereda El Cedral del municipio de Ituango.

La información que han dado a conocer las autoridades es que los desplazados, correspondientes a seis familias, fueron intimidados mediante panfletos del Frente 18 de las disidencias de alias 'Iván Mordisco', misma facción que lideraba alias 'Ramiro' que fue abatido recientemente también en zona rural de Ituango.

Aunque, al parecer, el panfleto no correspondería directamente al grupo delincuencial, las personas siguieron con zozobra y temor por las amenazas por lo que salieron de la vereda El Cedral, cinco familias con destino al casco urbano de Ituango en donde se albergaron donde conocidos y las familias restantes viajaron a la ciudad de Medellín.

Por ahora, la Alcaldía de Ituango y la Policía Nacional se encuentran investigando las amenazas de delincuentes, con el fin de establecer con exactitud quiénes están detrás de los panfletos, ya que en esta zona del Norte antioqueño operan el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' y el Clan del Golfo.



Además, hay que mencionar que las autoridades se encuentran verificando el posible regreso de un par de personas a la vereda El Cedral, a pesar de las recomendaciones de estar un dictamen exacto para saber a plenitud cuál es la situación de orden público en el sector afectado por las amenazas.

Por último, hay que mencionar que en esta misma zona de Antioquia, recientemente, fueron capturados el escolta y la pareja sentimental de alias 'Primo Gay' a quien dejaron herido. Se espera que las operaciones militares avancen en este lugar del departamento con el fin de golpear las estructuras armadas de las disidencias.