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Blu Radio  / Nación  / Indepaz advierte que disidencias limitan ayuda humanitaria y ponen en riesgo elecciones

Indepaz advierte que disidencias limitan ayuda humanitaria y ponen en riesgo elecciones

Leonardo González, director de Inpaz, advierte que comunidades quedan sin protección institucional y denuncia presión armada sobre votantes, lo que podría afectar la participación y legitimidad democrática.

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