Trabajadoras del INCIVA en Tuluá y Cali denuncian ser víctimas de acoso sexual dentro de la entidad

Recientemente se conoció una grave denuncia por acoso sexual contra un trabajador del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle, INCIVA, quien desde hace varias semanas estaría intimidando a directivas y trabajadoras de la entidad, además de docentes y estudiantes de un centro formativo del municipio de Tuluá.

Ante la Fiscalía General de la Nación, por lo menos diez mujeres vinculadas al INCIVA ya han instaurado su denuncia, señalando que este funcionario, quien actualmente se desempeña como técnico operativo del Jardín Botánico de Tuluá, las contacta a través de llamadas o redes sociales, y de manera insistente les envía mensajes insinuantes y obscenos.

"Actualmente, algunas de las personas afectadas continúan asistiendo a su lugar de trabajo bajo temor constante, lo que genera un riesgo real que no puede ser ignorado. Se hace un llamado urgente para visibilizar esta situación,y dar voz a quienes hoy enfrentan miedo, silencio e incertidumbre", indica un comunicado de varias de las víctimas.

Entre las mujeres a las que este hombre ha acosado recientemente está la coordinadora técnica administrativa del Jardín Botánico de Tuluá, Jessica Ponce, quien asegura que, a pesar de que las autoridades ya tienen conocimiento de la situación, no hay avances en el caso, lo que aumenta el riesgo para las víctimas.



"Llama y por cámara, por WhatsApp muestra sus parte íntimas, les dice que quiere salir con ellas. Si vienen aquí, les dice cómo están vestidas. Entonces nosotras hemos estado viviendo aquí un calvario, ha sido un infierno para todas y más porque estamos en zona rural, y pues nos da miedo que nos pueda pasar algo aquí en el jardín, porque estamos hablando de 154 hectáreas de tierra. Estamos muy expuestas", señaló.

A pesar de ya haber sido denunciado, este hombre sigue vinculado al INCIVA, cumpliendo con normalidad sus labores en el Jardín Botánico de Tuluá, y esta libertad genera más incertidumbre entre las víctimas que temen ser atacadas en cualquier momento.

Aunque la directora del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle, INCIVA no ha hecho un pronunciamiento público respecto a la situación, se conoció que ya inició el proceso legal correspondiente con la Fiscalía, pues, al parecer, ella también ha sido víctima del hombre.