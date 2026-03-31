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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Trabajadoras del INCIVA en Tuluá y Cali denuncian ser víctimas de acoso sexual dentro de la entidad

Trabajadoras del INCIVA en Tuluá y Cali denuncian ser víctimas de acoso sexual dentro de la entidad

Ante la Fiscalía General de la Nación, por lo menos diez mujeres vinculadas al INCIVA ya han instaurado su denuncia contra un funcionario del Jardín Botánico de Tuluá.

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