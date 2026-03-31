En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Niños rescatados Caquetá
Melgar
Guerra en Irán
ICE
Semana Santa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Conmoción en Tuluá, Valle: asesinan a comerciante de oro en pista de patinaje

Conmoción en Tuluá, Valle: asesinan a comerciante de oro en pista de patinaje

El hecho se registró frente al Coliseo Benicio Echeverry, donde la víctima observaba una jornada de patinaje en la que participaba uno de sus familiares.

Publicidad

Publicidad

Publicidad