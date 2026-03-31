Conmoción en Tuluá, Valle: asesinan a comerciante de oro en pista de patinaje

Momentos de pánico se vivieron en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, luego de que hombres armados asesinaran a disparos a un hombre de 51 años que se encontraba en la tribuna de un escenario deportivo.

El hecho se registró frente al Coliseo Benicio Echeverry, donde la víctima observaba una jornada de patinaje en la que participaba uno de sus familiares. Según testigos, los disparos generaron conmoción entre las personas que se encontraban en el lugar, muchas de las cuales buscaban resguardarse mientras se presentaba el ataque.

De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, el hombre se dedicaba a la compra y venta de oro y falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

"Se conoce que la victima se dedicaba a la venta y compra de oro en el municipio de Tuluá, lamentamos estos hechos y las autoridades ya se encuentran investigando las causas de este crimen, no conocemos si la victima tenia amenazas", dijo Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá.



Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables. En esta zona del departamento hacen presencia diversas bandas criminales, entre ellas la organización conocida como La Inmaculada, que durante años ha tenido injerencia en el municipio.

Cabe recordar que el líder de esta estructura, conocido con el alias de 'Pipe Tuluá', fue extraditado hace algunas semanas a los Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico de drogas.