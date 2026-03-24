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Blu Radio  / Judicial  / ¿Alias 'Papá Pitufo' y 'Pipe Tuluá' han declarado contra presidente Petro ante la justicia de EEUU?

¿Alias 'Papá Pitufo' y 'Pipe Tuluá' han declarado contra presidente Petro ante la justicia de EEUU?

Alias ‘Papá Pitufo’ y ‘Pipe Tuluá’ habrían sido mencionados en investigaciones federales que analizan posibles nexos entre el narcotráfico y la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

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