¿Alias 'Papá Pitufo' y 'Pipe Tuluá' han declarado contra presidente Petro ante la justicia de EEUU?

Versiones conocidas en medios estadounidenses señalan que autoridades judiciales de Estados Unidos estarían adelantando indagaciones preliminares en las que aparece mencionado el nombre del presidente Gustavo Petro. Las investigaciones, según reportes periodísticos, se desarrollarían en dos frentes: uno a cargo de fiscales federales en Nueva York y otro relacionado con información recopilada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Hasta ahora no existe una acusación formal ni una notificación oficial contra el mandatario colombiano.

De acuerdo con las versiones difundidas, fiscales federales en Manhattan y Brooklyn estarían revisando información sobre posibles vínculos entre actores del narcotráfico y la campaña presidencial de Petro en 2022. En ese contexto, investigadores habrían mencionado a dos figuras del crimen organizado colombiano: Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, exjefe de la banda criminal La Inmaculada y recientemente extraditado a Estados Unidos, y Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’, señalado como presunto líder de redes de contrabando. Según las versiones citadas, ambos podrían aportar información relacionada con eventuales aportes ilegales a la campaña presidencial, hipótesis que forma parte de lo que se ha denominado públicamente como el “Pacto de la Picota”.

Así fue el traslado de alias ‘Pipe Tuluá’ desde La Picota. Foto: Suministrada

En el caso de alias ‘Pipe Tuluá’, se menciona que antes de su extradición habría afirmado que supuestamente fue contactado por Juan Fernando Petro, hermano del presidente, durante la campaña de 2022, para discutir eventuales beneficios judiciales, como la no extradición, a cambio de apoyo político o financiero. Estas afirmaciones, según las mismas versiones, estarían siendo revisadas por investigadores federales como parte de la recopilación de testimonios y evidencias.

Por su parte, el nombre de ‘Papá Pitufo’ aparece vinculado a otro episodio relacionado con la presunta entrega de dinero en efectivo a integrantes de la campaña presidencial. De acuerdo con estas versiones, se trataría de recursos que posteriormente habrían sido devueltos, aunque ese episodio continúa siendo objeto de debate público y de verificación por parte de las autoridades.

Alias ‘Papá Pitufo’ Foto: captura de pantalla redes sociales

Paralelamente, reportes de prensa también mencionan una segunda línea de investigación asociada a información recopilada por la DEA. Esta incluiría testimonios de fuentes confidenciales que hablan de presuntos nexos con organizaciones criminales internacionales y otros supuestos movimientos financieros; sin embargo, estas versiones han sido descritas como preliminares y basadas en informantes, por lo que su verificación aún estaría en curso.



Desde el Gobierno colombiano se han rechazado categóricamente estas afirmaciones. Funcionarios como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, han señalado que las versiones carecen de fundamento y lógica. La Embajada de Colombia en Washington también calificó los reportes como información no verificada basada en fuentes anónimas. Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha manifestado en redes sociales que no existe ningún proceso judicial en su contra y que cualquier investigación servirá para aclarar las acusaciones en su contra.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han anunciado cargos formales ni decisiones judiciales sobre el caso, por lo que el alcance de las investigaciones y el eventual papel de los mencionados testigos sigue siendo incierto. Mientras tanto, el tema continúa generando debate político tanto en Colombia como en Estados Unidos.