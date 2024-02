¿Juan Fernando Petro intermedia entre alcaldes y Gobierno? Esto respondió sobre la polémica

Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, ha sido cuestionado por reunirse con varios alcaldes y gobernadores del país.

Las reuniones más recientes, confirmadas a través de una carta fechada el 20 de febrero, tuvieron lugar en el Urabá antioqueño, en donde se reunió con alcaldes de municipios como Turbo, Apartadó, Carepa, Necoclí, Chigorodó, San Juan de Urabá, Mutatá y Arboletes. En dichas sesiones, los alcaldes discutieron proyectos destinados a impulsar el desarrollo regional y abordar problemas de desigualdad, pobreza y violencia en sus comunidades.

Juan Fernando Petro, contactado por Blu Radio, dijo que su participación no se realiza en representación del Gobierno, sino como un ciudadano interesado en facilitar el diálogo entre las autoridades locales y nacionales. "Yo no estoy suplantando a la institucionalidad," aseguró Petro, quien insiste en que su intención es servir como un canal para que las voces de comunidades frecuentemente marginadas sean escuchadas.

Miserablemente humillados e invisibilizados. Tienen que buscar un salvavidas para que alguien los escuche, para que sirva de puente, no para que lo solucione los problemas, que soy yo. Yo no puedo solucionar ningún problema. Yo no tengo el poder, yo no soy el presidente, yo no soy la institución. Yo no soy el Gobierno. Yo se los he dicho a todos, pero por lo menos tienen la esperanza de que a través de mí le llegue la voz a los que son, o sea, a los gobernadores, a los diputados, al Gobierno nacional para que esa voz que a gritos clama necesidades dijo.

Sin embargo, las acciones de Petro han sido interpretadas de diversas maneras: una de ellas, es por utilizar su cercanía con el presidente para influir en asuntos gubernamentales.

Publicidad

"Yo no he sido el no estoy suplantando, ni mucho menos a la institucionalidad, por Dios, que es que ese es mi temor cuando hablo en los medios de comunicación, que todo después sale al revés. No, para nada. Los alcaldes no me han buscado para que yo haga lo que los ministros o lo que los gobernadores, o lo que los diputados o los que las instituciones que correspondan lo hagan para nada. Lo que pasa es que el problema es que las instituciones en los territorios profundos de los pueblos olvidados no van, los dejan plantados, les citan reuniones, los dejan allá con el tinto puesto y caliente. Nadie los escucha, nadie los visibiliza a nadie", dijo Petro.