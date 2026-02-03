En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
'Pipe Tuluá'
Iván Cepeda
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ‘Pipe Tuluá’ y sus alianzas con excapos que lo llevaron de Cali y el Norte del Valle a extradición

‘Pipe Tuluá’ y sus alianzas con excapos que lo llevaron de Cali y el Norte del Valle a extradición

La investigación revela cómo Andrés Marín Silva tejió vínculos con antiguos jefes del narcotráfico y consolidó la ‘Gran Alianza’, una estructura que articuló viejas y nuevas mafias del suroccidente del país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad