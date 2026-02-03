Cambios tras un mes de la captura de Maduro: Mañanas Blu, martes, 3 de febrero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 3 de febrero de 2026:
- Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, se pronunció sobre las emergencias por lluvias que se presentan en el departamento.
- Roy Barreras, precandidato presidencial, dio detalles de la consulta del Frente por la Vida del próximo 8 de marzo.
- Jorge Iván Cuervo, ministro designado de Justicia, comentó sobre su llegada al ministerio.
- Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, habló del anuncio de la venta del 9,4 % del capital accionario.
- Camilo George, secretario de Gobierno de Santa Marta, profundizó acerca de las afectaciones por las fuertes lluvias en la ciudad.
Escuche el programa completo aquí: