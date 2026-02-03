Mincomercio, Invima y DIAN visitaron Puerto Antioquia: se acerca más entrada en operación

Puerto Antioquia culminó el proceso de verificación interinstitucional exigido por el Gobierno nacional para su entrada en operación, tras recibir una visita técnica liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con la participación de entidades como el ICA, INVIMA, la DIAN y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Durante la jornada, realizada el 2 de febrero de 2026 en el municipio de Turbo, las autoridades revisaron el cumplimiento de los requisitos normativos, técnicos, operativos y de calidad del proyecto. La agenda incluyó la evaluación del manejo multimodal de carga, control aduanero con soporte tecnológico, seguridad, inspección sanitaria y fitosanitaria, gestión logística integral, operaciones de muelle, manejo de carga refrigerada, preservación de la cadena de frío y digitalización de procesos.

Las entidades participantes destacaron los avances en infraestructura y tecnología del terminal. Representantes de la Policía Antinarcóticos e Invima señalaron que los procesos, equipos e instalaciones, "están alineados con los estándares de seguridad y control para el comercio exterior".

"Para nosotros es muy importante contar con las autoridades, porque con esto validamos nuestros flujos operativos, nuestros procedimientos, y estamos listos para iniciar las operaciones", indicó Gilberto Peña, vicepresidente de Operaciones de Puerto Antioquia.



Recordemos que pocos días después de finalizar con éxito estas actividades de prueba y verificación, Puerto Antioquia recibió el último aval faltante para iniciar operaciones comerciales.

A través de una resolución firmada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, el Ministerio de Transporte declaró la habilitación para comercio exterior del terminal portuario de servicio público en Turbo.

Desde la sociedad portuaria indicaron que en los próximos días se definirá la fecha oficial de inicio de operaciones, inicialmente prevista para el 1 de noviembre de 2025. En su primera fase, Puerto Antioquia espera movilizar cerca de 7 millones de toneladas de carga al año, consolidándose como un nuevo nodo estratégico para el comercio del país.

