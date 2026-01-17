En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio de gasolina
Nueva EPS
Gobernadores
María Corina Machado - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Puerto Antioquia recibió certificación de Dimar como un lugar seguro para la actividad portuaria

Puerto Antioquia recibió certificación de Dimar como un lugar seguro para la actividad portuaria

Desde el Urabá antioqueño aseguraron que esta decisión representa un hito para el megaproyecto y para la subregión, a pocos meses de su esperada entrada en operación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad