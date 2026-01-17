Puerto Antioquia recibió certificación de Dimar como un lugar seguro para la actividad portuaria

Recientemente la Dirección Marítima de Colombia (Dimar) decidió acreditar a Puerto Antioquia como un lugar seguro, en un certificado de obligatorio cumplimiento para los puertos que atienden el tráfico internacional. Expertos aseguran que esta decisión marca un hito en el proceso para que el megaproyecto entre en operaciones de comercio.

Lo que se ha conocido es que el documento de la Dimar acreditó a Puerto Antioquia porque ha implementado de manera efectiva los planes, proyectos, procedimientos, controles y capacitación del personal, garantizando la seguridad necesaria para la operación marítima y portuaria.

El presidente de Puerto Antioquia, Alejandro Costa, destacó que con este certificado también se está destacando que hay condiciones adecuadas para las embarcaciones, la carga y las personas que intervendrán de una manera u otra en el puerto.

"El real significado es que llevamos más de un año preparando las competencias de la región para asegurar que podamos tener un puerto de nivel 1 manejado, operado y dirigido por personal de la región. Se pueden lograr cosas si hay dedicación, inversión y si hay capacidad de desarrollo del talento humano", aseguró.



Cortesía Puerto Antioquia

También destacó Costa que la decisión de la Dirección Marítima de Colombia es un voto de confianza y una demostración que el Urabá antioqueño y en especial el municipio de Turbo pueden ser trascendentales para el desarrollo de la subregión que ahora tendrá una mirada nacional e internacional.

Puerto Antioquia, en medio de la celebración por este nuevo hito que los acerca a la operación, indicó que con la certificación también queda demostrado que cada nave y cada mercancía que lleguen al departamento serán recibidas con los más altos estándares de seguridad y eficiencia.