Blu Radio  / Superintendencia de Puertos y Transporte

Superintendencia de Puertos y Transporte

  • Buque en Puerto Antioquia
    Cortesía
    Antioquia

    Puerto Antioquia recibió certificación de Dimar como un lugar seguro para la actividad portuaria

    Desde el Urabá antioqueño aseguraron que esta decisión representa un hito para el megaproyecto y para la subregión, a pocos meses de su esperada entrada en operación.

  • Ultra Air
    Ultra Air anunció su llegada a Colombia
    Twitter @aeroERMO
    Nación

    Sin oficinas ni aviones ni pilotos: Ultra Air se va a liquidación judicial

    Es la segunda aerolínea de bajo costo en el país que desaparece del mercado este año.

  • Viva Air
    Viva Air
    Foto: AFP
    Nación

    Viva Air entra en liquidación judicial: SuperSociedades

    La aerolínea Viva Air no cuenta con las capacidades financieras y operacionales para continuar funcionando.

  • Avión
    Blu Radio- AFP
    BAY ISMOYO/AFP
    Nación

    "Va muy lenta recuperación de sector aéreo por cuenta de cese de operaciones de Viva y Ultra": Anato

    En mayo, comprado con las cifras del año anterior, hay reducción de más de 800 frecuencias directas.

  • Viva Air
    Viva Air
    Foto: AFP
    Nación

    Supersociedades admite a Viva Air en reorganización luego de tres meses sin operar

    Aunque el acuerdo busca salvar a la compañía, la propia Viva Air le dijo a la entidad que no tiene cómo volver a funcionar.

  • Viva Air y Avianca
    Viva Air y Avianca
    Foto: AFP
    Nación

    “Son muchas las agencias de viaje que estaban esperanzadas en la integración Viva - Avianca”: Anato

    Anato se puso a disposición de trabajar con el Gobierno nacional para buscar soluciones a los afectados de la aerolínea bajo costo Viva Air.

  • Ultra Air y Viva Air.jpg
    Ultra Air y Viva Air
    Foto: AFP
    Nación

    Contraloría evalúa actuación de Supertransporte y Aerocivil en caso Viva y Ultra Air

    La Contraloría busca determinar si las decisiones tomadas fueron adecuadas para manejar la crisis área.

  • Viva Air y Avianca
    Viva Air y Avianca
    Foto: AFP
    Economía

    Aerocivil confirma fusión de Avianca y Viva Air bajo ciertas condiciones

    Entre las principales condiciones para aprobar la integración están respetar los derechos de los usuarios de Viva Air, reembolsando los tiquetes de vuelos cancelados y permitiendo a quienes tienen reservas pendientes de ejecutar volar sin problemas.

  • Viva Air_Blu Radio.jpg
    Viva Air
    Foto: Blu Radio
    Exclusivo
    Economía

    ¿La crisis de Viva Air fue provocada? Los hallazgos reservados de la SIC

    Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, tuvo acceso a la versión reservada de la resolución de la SIC, la cual detalla toda la estrategia contractual y comercial de ambas aerolíneas para simular independencia de las compañías, respecto a la normatividad y al régimen de competencia.

  • FOTO MANIFESTACIÓN TAXIS.jpg
    BLU Radio. Protesta taxistas Bucaramanga / FOTO: BLU Radio
    Santanderes

    Comienza pico y placa para taxis en Floridablanca a partir del 13 de marzo

    La restricción a los vehículos de servicio público no aplicará para los sábados, domingos y festivos, informó la Alcaldía de Floridablanca.

