Blu Radio Superintendencia de Puertos y Transporte
Superintendencia de Puertos y Transporte
-
Puerto Antioquia recibió certificación de Dimar como un lugar seguro para la actividad portuaria
Desde el Urabá antioqueño aseguraron que esta decisión representa un hito para el megaproyecto y para la subregión, a pocos meses de su esperada entrada en operación.
-
Sin oficinas ni aviones ni pilotos: Ultra Air se va a liquidación judicial
Es la segunda aerolínea de bajo costo en el país que desaparece del mercado este año.
-
Viva Air entra en liquidación judicial: SuperSociedades
La aerolínea Viva Air no cuenta con las capacidades financieras y operacionales para continuar funcionando.
-
"Va muy lenta recuperación de sector aéreo por cuenta de cese de operaciones de Viva y Ultra": Anato
En mayo, comprado con las cifras del año anterior, hay reducción de más de 800 frecuencias directas.
-
Supersociedades admite a Viva Air en reorganización luego de tres meses sin operar
Aunque el acuerdo busca salvar a la compañía, la propia Viva Air le dijo a la entidad que no tiene cómo volver a funcionar.
-
“Son muchas las agencias de viaje que estaban esperanzadas en la integración Viva - Avianca”: Anato
Anato se puso a disposición de trabajar con el Gobierno nacional para buscar soluciones a los afectados de la aerolínea bajo costo Viva Air.
-
Contraloría evalúa actuación de Supertransporte y Aerocivil en caso Viva y Ultra Air
La Contraloría busca determinar si las decisiones tomadas fueron adecuadas para manejar la crisis área.
-
Aerocivil confirma fusión de Avianca y Viva Air bajo ciertas condiciones
Entre las principales condiciones para aprobar la integración están respetar los derechos de los usuarios de Viva Air, reembolsando los tiquetes de vuelos cancelados y permitiendo a quienes tienen reservas pendientes de ejecutar volar sin problemas.
-
¿La crisis de Viva Air fue provocada? Los hallazgos reservados de la SIC
Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, tuvo acceso a la versión reservada de la resolución de la SIC, la cual detalla toda la estrategia contractual y comercial de ambas aerolíneas para simular independencia de las compañías, respecto a la normatividad y al régimen de competencia.
-
Comienza pico y placa para taxis en Floridablanca a partir del 13 de marzo
La restricción a los vehículos de servicio público no aplicará para los sábados, domingos y festivos, informó la Alcaldía de Floridablanca.