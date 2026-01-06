Puerto Antioquia realiza nuevas pruebas de su infraestructura durante dos días

Cada vez está más cerca la entrada en funcionamiento de Puerto Antioquia en la subregión de Urabá y como parte de su fase de alistamiento este martes 6 y 7 de enero se realizarán nuevas pruebas para verificar el funcionamiento de toda la infraestructura.

Según la compañía operadora de esta megaobra, las pruebas con contenedores vacíos buscan verificar asuntos como el funcionamiento de los procedimientos internos de cargue, descargue, almacenamiento, seguridad industrial, comunicaciones, protocolos de protección y atención en muelle.

Dentro de los ejercicios de este 6 de enero se contempla la participación de un buque de línea tipo refrigerado donde se utilizarán 40 pallets, plataformas, generalmente de madera o plástico, utilizadas para agrupar y mover mercancías de forma segura y eficiente en operaciones logísticas.

La maniobra será desarrollada por personal operativo de Puerto Antioquia y contará con la asistencia de un piloto práctico y dos remolcadores, tanto para el atraque como para el zarpe.



Por su parte, en las pruebas del 7 de enero un buque portacontenedores arribará a la terminal y duran aproximadamente 8 horas se realizarán maniobras de cargue, descargue y almacenamiento de contenedores vacíos, los cuales serán ubicados temporalmente en el patio de la terminal antes de ser reembarcados. Finalizada la prueba, el buque retornará a la zona de fondeo.

Puerto Antioquia destacó que estas acciones se ejecutan con la coordinación de las autoridades y entidades competentes para prevenir cualquier tipo de riesgo para la infraestructura del puerto, sus trabajadores o vehículos involucrados en las mismas.