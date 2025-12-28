Habilitan vía Medellín-Urabá tras derrumbes: hay paso a un carril entre Dabeiba y Mutatá

Luego de largos trabajos con maquinaria amarilla, la concesión Autopistas Urabá logró habilitar en las últimas horas la vía que conecta a Medellín con los municipios de esa zona del departamento, donde tras las fuertes lluvias se registraron 14 deslizamientos de tierra que afectaron el paso vehicular, en especial en tres puntos, y causó el cierre total en el sector de la Llorona, entre Mutatá y Dabeiba.

Por ahora, hay paso habilitado a un carril siempre y cuando el clima así lo permita, debido a las lluvias que han caído en la zona en las últimas horas.

La situación venía afectando, según la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, a entre 3.000 y 4.000 viajeros al día, tres empresas habilitadas para los trayectos a la zona y un total de entre 50 y 70 operaciones diarias, es decir, viajes de ida y vuelta. Samir Echeverri, director ejecutivo de ese gremio, indicó que hasta que no haya una notificación de que puede retomar el recorrido por la zona afectada, seguirán por las rutas alternas.

Autopistas Urabá

"Hasta tanto no nos den la información por parte de la concesión, del año y de la Gobernación de que hay una total seguridad, no vamos a poder operar por ahí. Las empresas, en la medida en que el parque automotor les vaya dando esa posibilidad, en la medida en que vayan llegando, ellos van a poder utilizar esos vehículos, van a despachar adicionales y van a suplir las necesidades de los que hoy ya tienen vendidos; esa es la situación compleja que tenemos en esa ruta para esas empresas", aseguró.

Durante los casi tres días de afectaciones, los vehículos debían tomar rutas alternas que implicaban llegar a Montería desde Medellín, ya fuera por Remedios o por Yarumal, con hasta 9 horas más de camino.