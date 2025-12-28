En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fuerzas Militares
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Habilitan vía Medellín-Urabá tras derrumbes: hay paso a un carril entre Dabeiba y Mutatá

Habilitan vía Medellín-Urabá tras derrumbes: hay paso a un carril entre Dabeiba y Mutatá

Los transportadores de pasajeros estiman que cada día se afectaron entre 3.000 y 4.000 viajeros hacia esa zona, en plena temporada decembrina.

Publicidad

Publicidad

Publicidad