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Blu Radio  / Nación  / “Es muy grave”: Minigualdad aceptó renuncia de viceministro por presunto acoso sexual

“Es muy grave”: Minigualdad aceptó renuncia de viceministro por presunto acoso sexual

Este caso habría llegado al Comité de Convivencia alertando que el funcionario, encargado de la Oficina Jurídica, habría enviado una foto con contenido sexual a una funcionaria sin su consentimiento.

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