“Es muy grave”: Minigualdad aceptó renuncia de viceministro por presunto acoso sexual

La candidata a la Presidencia Paloma Valencia hizo pública una denuncia sobre un presunto caso de acoso sexual que vincula al viceministro de Igualdad, Axcan Duque.

Este caso habría llegado al Comité de Convivencia alertando que el funcionario, encargado de la Oficina Jurídica, habría enviado una foto con contenido sexual a una funcionaria sin su consentimiento. Incluso, se conocen las fotografías alusivas a este episodio.

El ministerio de igualdad y equidad informó que aceptó la renuncia de esta persona y tomó medidas. El jefe de esta cartera se refirió al tema en conversación con Blu Radio.

“Estoy indignado. Tomamos varias medidas, los procedimientos internos, con la apertura de una investigación. La renuncia del victimario y el rechazo total. Enviamos copia a la Procuraduría y la Fiscalía”, dijo.



No es la primera vez que el Ministerio de Igualdad y Equidad tiene denuncias de este tipo. El 21 de febrero de 2025 se conoció el caso de un funcionaria que renunció a la cartera por un caso de acoso sexual y laboral en contra del viceministro Nelson Lemus.

“El viceministro hacía insinuaciones incómodas y, en una ocasión, me tomó de la mano y acarició mi brazo frente a colegas", contó.

Al ser consultada sobre cómo abordó la situación dentro del ministerio, indicó que inicialmente trató de comunicar lo que estaba sucediendo a figuras cercanas al viceministro. Sin embargo, las respuestas que recibió fueron desalentadoras:



"Me dijeron que eso era parte de su personalidad".

En las últimas semanas se han conocido múltiples denuncias de acoso sexual en todo tipo de escenarios incluyendo medios de comunicación públicos y privados.

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De acuerdo con el informe Violencia de género en contra las mujeres periodistas en Colombia, publicado a finales de 2020 por la campaña No Es Hora De Callar y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de Los Andes, en el país 6 de cada 10 mujeres periodistas han vivido violencia de género en sus espacios laborales.