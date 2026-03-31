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Blu Radio  / Nación  / Ofrecen recompensa por disidentes que perseguían menores en Caquetá: estaban escondidos en la selva

Ofrecen recompensa por disidentes que perseguían menores en Caquetá: estaban escondidos en la selva

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó la operación humanitaria en la que fueron recuperados con vida cinco menores y una adulta en zona rural de Cartagena del Chairá.

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