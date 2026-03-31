Ofrecen recompensa por disidentes que perseguían menores en Caquetá: estaban escondidos en la selva

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el rescate con vida de cinco menores de edad y una adulta en zona rural del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, en el marco de una operación conjunta entre el Ejército y la Fuerza Aeoespacial.

De acuerdo con el alto funcionario, la intervención se desarrolló durante la noche mediante una operación “precisa y humanitaria”, que permitió ubicar a las víctimas, quienes permanecían escondidas en la selva tras huir de la amenaza de una estructura criminal asociada a las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’.

Según el reporte oficial, los menores y la adulta habrían permanecido durante aproximadamente tres días en condiciones extremas, expuestos a la presión y las amenazas de este grupo armado ilegal, hasta ser ubicados por las tropas en coordinación con capacidades aéreas y de apoyo médico en terreno.

Una vez rescatados, las víctimas recibieron atención inmediata, alimentación y acompañamiento institucional para garantizar su estabilización y posterior reencuentro con sus familias, además de la valoración por parte de las autoridades competentes.



En medio del anuncio, el ministro Sánchez reiteró el carácter criminal de estos hechos, señalando que atacar a la población civil, y especialmente a menores de edad, constituye una grave violación a los derechos humanos.

Asimismo, anunció una ofensiva contra los responsables y ofreció recompensas de hasta 400 millones de pesos por alias 'Urías Perdomo' y hasta 200 millones de pesos por alias 'La Morocha', señalados como presuntos integrantes clave de la estructura ilegal.

Las autoridades insistieron en el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita la ubicación y captura de los responsables, como parte de la estrategia para debilitar las redes criminales que operan en la región.