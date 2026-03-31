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Blu Radio  / Nación  / Rescatan cinco hermanitos que se escondían de disidencias de Calarcá en Caquetá: estaban con su papá

Rescatan cinco hermanitos que se escondían de disidencias de Calarcá en Caquetá: estaban con su papá

Las víctimas, entre ellas una joven de 18 años y su padre, habían sido mantenidas ocultas en la selva luego de escapar de un intento de reclutamiento forzado atribuido a las disidencias de alias Calarcá.

Disidencias de las Farc
Miembros del grupo disidente de las FARC Segunda Marquetalia marchan en una finca en Llorente, una zona rural de la ciudad portuaria de Tumaco, departamento de Nariño, Colombia, el 31 de agosto de 2024.
AFP
Por: Felipe García
|
Actualizado: 31 de mar, 2026

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