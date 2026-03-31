Rescatan cinco hermanitos que se escondían de disidencias de Calarcá en Caquetá: estaban con su papá

En una operación en zona rural del departamento del Caquetá, tropas del Ejército lograron el rescate de cinco menores de edad y un adulto, entre ellos una joven de 18 años y su padre, quienes permanecían escondidos en área selvática tras haber sido buscados por integrantes de las disidencias de las Farc comandadas por alias ‘Calarcá’.

Las víctimas quedaron en condición de vulnerabilidad luego de huir de un episodio de secuestro y un presunto intento de reclutamiento forzado. Tras su escape, se refugiaron en la selva, donde permanecieron ocultos mientras se desplegaban las labores de búsqueda.

Reclutamiento de menores en colombia. Foto: Procuraduría.

Las personas rescatadas fueron evacuadas y trasladadas hasta Larandia, en Caquetá, donde reciben atención y verificación de su estado de salud y seguridad.

En medio de la situación, campesinos y comerciantes de las zonas donde delinque esta estructura armada ilegal denunciaron que continúan siendo víctimas de extorsiones, amenazas y presiones constantes por parte de este grupo.



El gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, había solicitado de manera urgente la intervención del Gobierno Nacional para acelerar la búsqueda y rescate de los menores, alertando sobre la gravedad del caso y la vulnerabilidad en la que se encontraban.

Reclutamiento menores de edad Foto: AFP

Las autoridades mantienen las operaciones en la región para ubicar a los responsables de estos hechos, atribuidos a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá, mientras avanzan las investigaciones sobre el intento de reclutamiento y el secuestro previo de las víctimas.