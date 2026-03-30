Gobernador de Caquetá pide al Gobierno rescate de menores ocultos en selva: riesgo de reclutamiento

El gobernador Luis Francisco Ruiz pidió apoyo urgente al Gobierno nacional para rescatar a cinco menores de edad que permanecen ocultos en la selva, tras ser amenazados por un grupo de disidencias.

Según explicó el mandatario en entrevista con Blu Radio, el caso comenzó hace diez días, cuando los padres de los menores fueron secuestrados por las disidencias de alias Calarcá. Durante el cautiverio, la pareja fue obligada a realizar trabajos forzosos, pero logró escapar y llegar a una base militar.

Reclutamiento de menores de edad. AFP

Tras su huida, el grupo armado habría tomado represalias contra sus hijos, amenazándolos con reclutamiento forzado. Para evitarlo, los menores —de 3, 8 y 16 años— se internaron en la selva con la ayuda de un trabajador de la finca familiar, donde aún permanecen escondidos.

“Ellos ahorita están huyendo porque al escapar la familia del sitio donde los tenían secuestrados, la retaliación iba a ser contra los menores. Esta señora, alias ‘La Morocha’, mandó razones para que los retuvieran, pero ya estaban ocultos en la selva. Por la distancia y las lluvias ha sido imposible rescatarlos”, afirmó Ruiz.



Ante la gravedad de la situación, la Gobernación envió una carta al presidente Gustavo Petro, al Ministerio del Interior y a la Defensoría del Pueblo, solicitando la activación de todos los protocolos necesarios para lograr el rescate.

Disidencias de las Farc Foto: AFP

“Que se activen todos los protocolos que tengan que activarse. Que haya acompañamiento militar, incluso aeronaves, para sacar a esos menores de allá. Aquí no hay que inventar, hay que desplegar un operativo”, agregó el gobernador.

Además, Ruiz advirtió que las disidencias de alias Calarcá estarían aprovechando los diálogos con el Gobierno para fortalecerse en la región. Entre tanto, la Presidencia de la República fue consultada sobre esta situación, pero señaló que por ahora no tiene conocimiento de la solicitud hecha desde Caquetá.