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Blu Radio  / Nación  / Gobernador de Caquetá pide al Gobierno rescate de menores ocultos en selva: riesgo de reclutamiento

Gobernador de Caquetá pide al Gobierno rescate de menores ocultos en selva: riesgo de reclutamiento

Menores de 3, 8 y 16 años se internaron en la selva con la ayuda de un trabajador de la finca familiar, donde aún permanecen escondidos.

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