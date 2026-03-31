¿Dónde ver EN VIVO República del Congo vs. Jamaica? Vea el repechaje HOY

Este 31 de marzo será una jornada crucial en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que se definirán los últimos seis cupos al certamen que comenzará en junio en Norteamérica.

Uno de los partidos que más llama la atención en el entorno de la Selección Colombia es el duelo entre República del Congo y Jamaica, ya que el ganador podría convertirse en rival de la Tricolor en la fase de grupos.



¿Dónde ver EN VIVO República del Congo vs. Jamaica?

El partido se disputará a partir de las 4:00 de la tarde (hora Colombia) y podrá verse en el país a través de:



Win Sports : transmitirá el compromiso en vivo.

: transmitirá el compromiso en vivo. DirecTV Sports: como es habitual, ofrecerá una cobertura completa de los partidos rumbo al Mundial.

Revelan fechas en que la Copa del Mundo visitará Colombia // Foto: creada con ChatGPT / AFP.

¿Cómo afecta este resultado a la Selección Colombia?

El resultado entre República del Congo y Jamaica será clave para la Selección Colombia, ya que el ganador de este compromiso será uno de sus rivales en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con el calendario del torneo, la Tricolor se enfrentará al vencedor de esta llave el 23 de marzo a las 9:00 de la noche, en un partido que podría ser determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.



Por eso, más allá de conocer al clasificado, en Colombia también habrá especial atención sobre el rendimiento que muestren ambos equipos en este repechaje. El nivel futbolístico, la intensidad, el orden táctico y las individualidades que exhiban República del Congo y Jamaica podrían ofrecer una primera pista sobre el reto que tendrá el equipo dirigido por Néstor Lorenzo en la cita mundialista.



Partidos de repechaje HOY