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Blu Radio  / Nación  / Así rescataron a niños escondidos por persecución de disidencias de 'Calarcá' en selva de Caquetá

Así rescataron a niños escondidos por persecución de disidencias de 'Calarcá' en selva de Caquetá

La misión, que culminó con éxito en la madrugada de este martes, puso a salvo a cinco menores de edad y a una joven de 18 años que permanecían escondidos para evitar ser asesinados o reclutados de manera forzosa.

Encuentran a niño de 4 años en estado de abandono en pagadiario en el centro de Bogotá
Encuentran a niño de 4 años en estado de abandono en pagadiario en el centro de Bogotá
Foto: ImageFx
Por: Patricia González
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Actualizado: 31 de mar, 2026

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