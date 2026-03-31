Así rescataron a niños escondidos por persecución de disidencias de 'Calarcá' en selva de Caquetá

En una operación de alta precisión y sigilo, el Ejército Nacional de Colombia logró el rescate de cinco niños y una joven que se encontraban ocultos en la espesura de la selva del Caquetá, huyendo de la persecución de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Calarcá'.

La misión, que culminó con éxito en la madrugada de este martes, puso a salvo a cinco menores de edad y a una joven de 18 años que permanecían escondidos para evitar ser asesinados o reclutados de manera forzosa.



El origen del asedio: una orden de muerte

La angustiante historia comenzó cuando el padre de los menores fue secuestrado por la estructura 'Rodrigo Cadete', una facción de las disidencias de 'Calarcá' liderada en esa zona por una mujer conocida como alias 'La Morocha'.

Según relató en Mañanas Blu el general Edilberto Cortés, comandante de la Sexta División, el hombre estaba siendo obligado a realizar trabajos como castigo por supuestas "malas actividades" reportadas por la comunidad, en lo que los delincuentes pretenden ejercer como "justicia por mano propia".

Al enterarse de que 'La Morocha' había dado la orden de asesinarlo, el hombre logró escapar y se presentó en el puesto de control de la Infantería de Marina en Peñas Coloradas. Sin embargo, la estructura criminal mantenía bajo asedio a su familia, condicionando la entrega de los niños a que el padre se presentara para ser "ajusticiado"



Ante este panorama, el padre dio instrucciones precisas a sus hijos para que se mantuvieran escondidos en un "matamonte" en la selva, cerca de su vivienda en la vereda La Ilusión, en Cartagena del Chairá.



Infiltración en la madrugada y el uso de palabras clave

La operación militar fue ejecutada por unidades especiales de la Fuerza de Despliegue Rápido. Tras un consejo de seguridad extraordinario el domingo, se determinó realizar una misión de carácter militar dada la peligrosidad del área y la urgencia de anticiparse a los criminales que ya realizaban búsquedas mediante la presión a la población civil. El rescate se planeó como un asalto aéreo lejano seguido de una infiltración terrestre de un kilómetro con absoluto sigilo.

"Logramos enlazar a los menores hacia las 3 de la mañana", explicó el general Cortés. La coordinación fue posible gracias a una palabra clave pactada previamente con la joven de 18 años vía celular, lo que permitió que los dos varones de 16 años salieran al encuentro de los soldados y los guiaran hasta el escondite de las otras tres niñas, de 3, 6 y 12 años.

Situación actual y el riesgo de desplazamiento

Publicidad

Aunque los seis rescatados están bajo protección militar, las fuertes lluvias en el departamento han dificultado su extracción aérea hacia Florencia. Los menores ya recibieron primeros auxilios y alimentación por parte de enfermeros militares.

Se espera que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Defensoría del Pueblo acompañen el restablecimiento de sus derechos, mientras el núcleo familiar evalúa si deberán sumarse a las cifras de desplazados por la violencia en el país.

Escuche aquí la entrevista: