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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Fines de semana de magia y entretenimiento con el Circo del Ejército en Lebrija, Santander

Fines de semana de magia y entretenimiento con el Circo del Ejército en Lebrija, Santander

Las funciones se realizan los fines de semana a las 6:00 p.m. con entrada gratuita para toda la comunidad.

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