Fines de semana de magia y entretenimiento con el Circo del Ejército en Lebrija, Santander

En el municipio de Lebrija, el entretenimiento y la alegría se han tomado los fines de semana con la llegada del Circo Colombia 2, una iniciativa del Ejército Nacional que busca fortalecer el tejido social a través del arte y la cultura.

Cada fin de semana, habitantes de todas las edades se reúnen en la cancha municipal para disfrutar de funciones circenses que inician a las 6:00 de la tarde, todos los viernes, sábado y domingo,y que cuentan con entrada completamente gratuita, convirtiéndose en un espacio de encuentro familiar.

El espectáculo está a cargo de soldados profesionales pertenecientes al Batallón de Acción Integral y Desarrollo N.º 2, quienes han sido entrenados en distintas disciplinas artísticas y circenses. Con sus presentaciones, buscan llevar momentos de alegría y recreación a la comunidad.

Durante las funciones, el público puede disfrutar de actos de payasos, acróbatas, zanqueros, faquiristas y animadores, en un montaje pensado para sorprender tanto a niños como a adultos, generando espacios de integración y sano esparcimiento.



La programación se desarrolla exclusivamente durante los fines de semana, lo que permite que más familias participen de esta experiencia cultural.

Además, la organización recordó que los menores deben asistir acompañados de un adulto responsable para garantizar el orden y la seguridad.

Con esta iniciativa, Lebrija vive jornadas diferentes, donde el arte, la cultura y el entretenimiento se convierten en protagonistas, aportando al fortalecimiento del tejido social en el municipio.