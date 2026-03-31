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Blu Radio  / Nación  / Petro arremete contra Banco de la República por aumento de tasa de interés: "Buscan colapso fiscal"

Petro arremete contra Banco de la República por aumento de tasa de interés: "Buscan colapso fiscal"

Petro ya había anticipado que esto podría ocurrir en otras publicaciones en su cuenta de X, en las que calificó a la junta directiva del BanRep de uribista y de tomar decisiones conforme a intereses políticos.

No somos partícipes de una posición de oposición suicida: Petro sobre retiro del Gobierno de junta del BANREP
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Foto: Presidencia / Banco de la República / MinHacienda
Por: Katheryne Ávila
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Actualizado: 31 de mar, 2026

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