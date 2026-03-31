Petro arremete contra Banco de la República por aumento de tasa de interés: "Buscan colapso fiscal"

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió al anuncio de su ministro de Hacienda, Germán Ávila, de retirarse de la junta del Banco de la República tras un nuevo incremento de las tasas de interés.

El mandatario arremetió contra el emisor, diciendo: “Como avisé, la junta del Banco de la República sigue en su actitud de matar la economía colombiana. El Gobierno se retira de la junta. No somos partícipes de una posición de oposición suicida”.

Petro ya había anticipado que esto podría ocurrir en otras publicaciones en su cuenta de X, en las que calificó a la junta directiva del BanRep de uribista y de tomar decisiones conforme a intereses políticos.

Cómo avise la junta del banco de la república sigue en su actitud de matar la economía colombiana.



El gobierno se retira de la junta. No somos participes de una posición de oposición suicida. https://t.co/E3LKoOD8Oy — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 31, 2026

Esto respondió el gerente del Banco, Leonardo Villar: “Yo debo decir que la junta directiva y todos sus miembros actúan por sus convicciones y lo que creen que es mejor para la sociedad, siguiendo un mandato constitucional”.



La presidenta de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture, cuestionó el anuncio del ministro de Hacienda, insistiendo en que no se puede permitir que, cada vez que el Banco de la República tome una decisión contraria a lo que considera el Gobierno, se ponga en duda su independencia.

Escribió: “¿Qué gana el Gobierno enfrentándose al Banco de la República? ¿Pretende doblarle el brazo a una decisión técnica e independiente?”.

La mayoría de la junta directiva del Banco de la República solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros, ponen al pueblo a pagarles las ganancias a través del presupuesto nacional



Es una posición política de oposición. La… https://t.co/iiqy0G9c6t — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 31, 2026

En ese sentido, también se pronunció el presidente de Anif, José Ignacio López, señalando que es grave que el ministro de Hacienda no esté reconociendo ni respetando la institucionalidad del emisor. Escribió: “Las altas tasas son necesarias para reducir las presiones inflacionarias”.

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Por su parte, el exministro de Educación Alejandro Ocampo calificó al Gobierno de autoritario y caprichoso, y concluyó diciendo que esto evidencia que esta línea política jamás ha creído en el llamado “acuerdo nacional” ni en el pluralismo.