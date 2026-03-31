En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Banco de la República
Niños rescatados Caquetá
Melgar
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hombre es señalado de acabar con la vida de una mujer y ocultar cuerpo en una nevera: esto se sabe

Hombre es señalado de acabar con la vida de una mujer y ocultar cuerpo en una nevera: esto se sabe

Según confirmaron las autoridades, la pareja se conocía desde 2021 a través de una aplicación de citas, donde inició su relación extramatrimonial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad