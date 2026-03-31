Hombre es señalado de acabar con la vida de una mujer y ocultar cuerpo en una nevera: esto se sabe

Hay conmoción por la muerte de una mujer a manos, presuntamente, de su amante, un oficial de la Marina de 35 años, quien habría acabado con su vida de forma muy violenta. La mujer fue identificada como Polipalli Mounika, de 29 años, quien habría sido asesinada, desmembrada, y el hombre, identificado como Chintada Ravindra, habría ocultado su cuerpo dentro de la nevera de su propia casa.

El grave crimen fue confirmado por la Policía de Gajuwaka, cuyos agentes llegaron hasta la vivienda y localizaron los restos de la mujer, algunos en el interior de la nevera y otros en bolsas de basura.

Escena del crimen Foto: AFP

El hombre se desempeñaba como oficial en la base naval INS Dega. Según confirmaron las autoridades locales, la pareja se conocía desde 2021 a través de una aplicación de citas, donde inició su relación extramatrimonial.

El hombre, según lo que había dicho a las autoridades, habría actuado a raíz de un conflicto, en el que señalaba que la mujer lo había amenazado con temas personales y que le estaba exigiendo sumas de dinero.



Fue en medio de la confrontación cuando el hombre sacó un arma cortopunzante con la que le habría causado la muerte a la mujer, para posteriormente limpiar y alterar la escena del crimen con el fin de intentar ocultarlo y evitar ser descubierto.

Foto AFP. Referencia Cuchillo

Al momento de reportar el hallazgo, la Policía local indicó que no se encontraron algunas partes del cuerpo, por lo que se inició un protocolo especial de búsqueda. Posteriormente, el sospechoso se entregó y confesó lo ocurrido.

Fue gracias a la confesión que la Policía pudo trasladarse al lugar para confirmar la presencia de los restos. Por ahora, el señalado permanece bajo poder de las autoridades mientras avanza el proceso de investigación para esclarecer completamente los hechos.

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Las autoridades confían en poder encontrar todos los restos para avanzar en la investigación. Mientras tanto, la familia, amigos y la comunidad siguen consternados por este crimen y piden justicia y celeridad en el proceso.