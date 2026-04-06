Iván Cepeda se reunió nuevamente con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, sigue sosteniendo encuentros de alto nivel con mandatarios latinoamericanos cercanos a su espectro ideológico.
En la mañana de este lunes se conoció que Cepeda sostuvo durante la pasada Semana Santa, un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. “Agradezco a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la constructiva reunión que sostuvimos al concluir mi visita a su país la semana anterior. En esta segunda reunión que hemos tenido pude expresarle, nuevamente, el reconocimiento y la admiración de que ella goza en Colombia”, aseguró Cepeda en su cuenta de X.
SEGUNDA REUNIÓN CON LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 6, 2026
Cepeda ya había sostenido un primer encuentro con la mandataria mexicana el 23 de noviembre de 2025, posterior a su triunfo en la consulta del Pacto Histórico, en donde también tuvo la oportunidad de hablar con migrantes colombianos y con representantes del partido oficialista Morena.
Mensaje desde México:— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) November 23, 2025
Cepeda también adelantó en los últimos meses encuentros con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
“Con esta serie de encuentros al más alto nivel, Iván Cepeda continúa fortaleciendo una interlocución fluida con líderes globales, proyectando una visión de país integrada al contexto internacional”, señaló el Pacto Histórico en un comunicado.