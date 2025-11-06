En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Congreso de Perú declara persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Congreso de Perú declara persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

La declaración se realizó después de que la mandataria le diera asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, quien se encontraba en juicio por un intento de Golpe de Estado en 2022.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad