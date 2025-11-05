En vivo
Blu Radio  / Mundo  /  VIDEO: Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió acoso sexual en pleno centro de la capital

VIDEO: Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió acoso sexual en pleno centro de la capital

Sin ningún agente de seguridad a la vista que lo detuviera, el sujeto se acercó a Sheinbaum, le pasó un brazo encima del hombro mientras con el otro le tocó la cadera y el pecho, además de intentar besarla en el cuello.

Claudia-Sheinbaum.png
Presidenta de México, Claudia Sheinbaum
Foto: Captura de pantalla
Por: AFP
|
Actualizado: 5 de nov, 2025

