"Nunca fui del M-19": Claudia Sheinbaum responde a Petro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió este martes las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien en varias ocasiones ha señalado que la jefa de Estado mexicana fue integrante de la guerrilla M-19.

En una rueda de prensa, Sheinbaum fue enfática al afirmar: "Nunca fui del M-19", poniendo fin a las especulaciones que han circulado en los últimos meses.

El tema resurgió a raíz del asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, alias Regio Crown, cuyos cuerpos fueron hallados en Cocotitlán, Estado de México, el pasado lunes. Los artistas habían sido reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre, cuando se les vio por última vez en el barrio de Polanco, en Ciudad de México.

“¿Qué es este crimen? La carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato la Fiscalía inició la búsqueda, hizo todas las alertas y un tiempo después lamentablemente se encontraron los cuerpos. Es la Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad quien puede dar más información. Y se está en contacto con el Gobierno de Colombia a través de la cancillería”, precisó Sheinbaum.



El presidente Gustavo Petro condenó el homicidio en la red social X y lo vinculó con lo que llamó “la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’”, responsabilizando a esta estrategia de fortalecer el poder de las mafias internacionales. Asimismo, exigió que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables.

Consultada por los periodistas sobre si este episodio podría tensar las relaciones bilaterales, Sheinbaum respondió que no permitirá que el caso se convierta en un punto de fricción diplomática.

No voy a entrar a debate con el presidente Petro. Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y, por supuesto, la relación diplomática que tiene que haber con Colombia dijo.

La presidenta también respondió directamente a las afirmaciones de Petro sobre su supuesta militancia en el M-19, grupo guerrillero que se hizo conocido por la toma del Palacio de Justicia en 1985. “Nunca fui miembro del M-19”, aseguró.

#LaMañaneraDelPueblo Sobre el caso de los artistas colombianos encontrados sin vida,

Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad dará más detalles y que hay comunicación con el Gobierno de Colombia.

Aclaró que nunca fue parte del M-19 y no entrará en debate con el Presidente… pic.twitter.com/4jm4g2Vvg0 — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) September 23, 2025

Publicidad

Cabe recordar que, en la víspera de la toma de posesión de Sheinbaum, el mandatario colombiano afirmó que “Claudia es, fue, miembro del M-19. Es decir, para quienes no quieren dos tazas, ahora el M-19 ha dado dos presidentes en América Latina”, en referencia a su propia historia como exintegrante de esa organización insurgente.

La mandataria mexicana ha explicado anteriormente que en su juventud apoyó causas estudiantiles y movimientos de solidaridad con Colombia, pero negó cualquier participación armada.

El Gobierno mexicano reiteró que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana trabajan de manera coordinada en la investigación, prometiendo una “investigación exhaustiva” para dar con los responsables del doble homicidio.