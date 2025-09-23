No se trata de ajuste de cuentas: cónsul de Colombia en México sobre muerte de B King y Regio Clown

El cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano, habló en entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales sobre el hallazgo de los cuerpos sin vida de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, Dj Regio Clown, un hecho que, según su análisis, supera la categoría de un crimen común.

Los artistas se encontraban en México como parte de una gira musical y fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en el barrio de Polanco, en el centro de Ciudad de México.

Aunque las principales versiones han estado enfocadas a un ajuste de cuentas, el consul respondió que: "Lo que a mí no me suena, es que esto se trate de un ajuste de cuentas por microtráfico. No tiene esas características", dijo en Mañanas Blu.

Esta postura está afirmada en que las víctimas fueron "sustraídas de una zona como lo es Polanco en Ciudad de México, para ser asesinadas en Estado de México". El cónsul enfatizó que la evidencia disponible indica que "lo que está detrás es mucho más que un simple crimen", lo que obliga a las autoridades a realizar una investigación compleja.



Molano sostiene la hipótesis de que el asesinato está respaldado por una organización criminal, dada la manera en que se desarrollaron los hechos. Se sabe que los músicos fueron citados a una reunión y que les fue enviado un vehículo para recogerlos, siendo este el último contacto que las familias lograron identificar.

El cónsul fue categórico al señalar que lo que está detrás "no es un crimen cualquiera", y afirmó que: "Aquí hay una estructura, sin lugar a dudas, de alta complejidad. Esto requiere que se pongan en orden una serie de elementos que resultan bastante preocupantes", expresó.

Frente a las declaraciones de varios periodistas regionales, donde afirman que los cuerpos tenían un mensaje, presuntamente dejado por un peligroso grupo llamado ‘La Familia Michoacana’, organización criminal, conocida por su operación en diversas regiones de la México, en cónsul no lo pudo confirmar.

