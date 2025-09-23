Revelan el mensaje que tendrían los cuerpos de los colombianos B-King y Regio Clown

La comunidad internacional se encuentra impactada luego de que se conociera el hallazgo de los cuerpos de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, Dj Regio Clown.

Los artistas se encontraban en México como parte de una gira musical y fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en el barrio de Polanco, en el centro de Ciudad de México. Según el relato del mánager de B-King, Juan Camilo Gallego, en Mañanas Blu de Blu Radio, los músicos tenían una cita con empresarios mexicanos a la cual nunca asistieron, lo que aumentó la preocupación.

Tras varios días de búsqueda, que incluso llevaron al presidente Gustavo Petro a solicitar ayuda a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, las autoridades lograron confirmar el lunes 22 de septiembre de 2025 que los cuerpos hallados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, correspondían a los dos colombianos.

Colombianos encontrados muertos en México Foto: Instagram regioclownn / bkingoficial

¿Qué decía la nota que encontraron junto a los cuerpos de B-King y Regio Clown?

En entrevista con Voz Populi de Blu Radio, Felipe Barrera Jaramillo, periodista mexicano, señaló que los restos de los artistas presentaban señales de violencia extrema, y que habrían sido encontrados desmembrados.



"Se advierte que los cuerpos están desmembrados, aunque hay que señalar que el reporte oficial, la conferencia de prensa, se dará a conocer en las próximas horas para dar a conocer los pormenores del secuestro y también el homicidio de los dos artistas colombianos", dijo Barrera a Voz Populi.

¿Por qué asesinaron a B-King y Dj Regio Clown en México? Foto: Instagram @bkingoficial, @regioclownn y suministrada

Adicionalmente, se conoció que los cuerpos tenían un mensaje, presuntamente dejado por un peligroso grupo llamado ‘La Familia Michoacana’. Esta organización criminal, conocida por su operación en diversas regiones de la México, es la principal señalada en las hipótesis de las autoridades, las cuales iniciaron una investigación por homicidio.

Según el periodista mexicano Antonio Nieto, la nota dejada junto a los cuerpos decía: “Llegó la FM (Familia Michoacana), esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”.

A la tragedia se sumó que este martes 23 de septiembre apareció un tercer cuerpo en la misma zona. Se trataría de Dayron Paredes Gamboa, un músico venezolano reportado como desaparecido días antes.