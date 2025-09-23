Encuentran un tercer cuerpo en la zona donde hallaron a B King: se trataría de otro músico

Colombia está estremecida luego de que se confirmara la muerte del cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, cuyo cuerpo fue hallado en el municipio de Cocotitlán, México, junto al de Jorge Luis Herrera, también conocido como Dj Regio Clown.

Ambos artistas habían sido reportados como desaparecidos el pasado 14 de septiembre en Ciudad de México, pero el lunes 22 sus familiares lograron identificarlos en el Estado de México, confirmando la tragedia que tenía en vilo a la comunidad artística y a los seguidores de los dos músicos.

Según informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el último rastro de los artistas los ubicaba en el Estado de México. Esto permitió coordinar acciones con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que el 17 de septiembre había encontrado dos cuerpos en Cocotitlán. Tras los análisis forenses correspondientes, se determinó que pertenecían a los colombianos desaparecidos.

Esta sería la causa por la que presuntamente hombres acabaron con la vida de B-King y Dj Regio Clown Foto: redes sociales

Encontraron un tercer cuerpo en Cocotitlán

En medio del impacto por la confirmación del hallazgo de B-King y Regio Clown, este martes 23 de septiembre se conoció que también fue encontrado en la misma zona el cuerpo de otro músico. Según información revelada en Mañanas Blu, se trataría de Dayron Paredes Gamboa, un venezolano reportado como desaparecido desde el viernes anterior.

De acuerdo con las primeras hipótesis, los tres artistas habrían sido víctimas de un secuestro y posterior asesinato, presuntamente a manos de integrantes de la organización criminal conocida como “La Familia Michoacana”, un cartel de narcotráfico que tiene presencia en varias zonas de México.

Publicidad

La Fiscalía mexicana presume que los artistas pudieron haber estado relacionados o haberse acercado demasiado a entornos ligados al tráfico de drogas, lo que habría desatado represalias por parte del grupo criminal. Sin embargo, las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer lo ocurrido.



México promete investigación exhaustiva por la muerte de B-King

Tras confirmarse la muerte de Bayron Sánchez y de Jorge Luis Herrera, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado en el que aseguró que se realizará una investigación exhaustiva.

“Se llevará a cabo una investigación exhaustiva por las autoridades competentes de nuestro país para esclarecer lo ocurrido”, señaló la Cancillería mexicana en su cuenta de X.

Asimismo, la SRE informó a la Cancillería de Colombia que la indagación por el homicidio está a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), entidad que este lunes confirmó oficialmente el hallazgo sin vida de los músicos.