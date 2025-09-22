En este lugar encontraron muertos a los colombianos B-King y Dj Regio Clown en México

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó este lunes el hallazgo sin vida de los cantantes colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Dj Regio Clown, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre en medio de una gira musical en México.

De acuerdo con el comunicado oficial de la FGJCDMX, las investigaciones establecieron que el último paradero de los artistas fue en el Estado de México, lo que permitió coordinar esfuerzos con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).



¿Dónde encontraron los cuerpos?

Las autoridades mexicanas confirmaron que se localizaron dos cuerpos el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, que, precisamente, tras las confrontas periciales, fueron identificados como los músicos colombianos.

“Personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas localizadas en Cocotitlán”, indicó la autoridad en su informe.

En una imagen dada a conocer por medios mexicanos, se puede ver un carro de la Policía y, al frente, una bolsa blanca en donde estarían los restos de los artistas colombianos.



En este lugar encontraron a B-King y Dj Regio Clown muertos Foto: suministrada

Familiares reconocieron los cuerpos

Este lunes 22 de septiembre, los familiares de Bayron Sánchez reconocieron formalmente el cuerpo en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla, en San Pedro Barrientos. La FGJEM abrió una investigación por homicidio, mientras que la Fiscalía capitalina reiteró su compromiso de agotar todas las líneas de investigación y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Los artistas habían perdido contacto con sus allegados mientras cumplían compromisos musicales en la Ciudad de México.

Medios locales reportaron que la comunidad artística y seguidores de los intérpretes habían impulsado campañas en redes sociales para dar con su paradero.

El hallazgo de los cuerpos en Cocotitlán ha generado conmoción en el gremio musical y entre la comunidad colombiana residente en México, que pide el pronto esclarecimiento del caso.