Él era Regio Clown, el DJ caleño que fue encontrado sin vida en México junto con B King

Jorge Luis Herrera Lemos, conocido bajo el nombre artístico de Regio Clown, era un DJ, productor musical, empresario y coach oriundo del Valle del Cauca. A sus 35 años, se había convertido en un artista versátil que combinaba su pasión por la música con un discurso de motivación personal y espiritualidad.

En el mundo de la música, Regio Clown exploró géneros urbanos, electrónicos y latinos, buscando siempre un sello propio que conectara con distintas audiencias. Su faceta artística se complementaba con una activa presencia en redes sociales, donde compartía mensajes de gratitud, amor y crecimiento personal, lo que le permitió construir una comunidad que lo seguía no solo por su música, sino también por su visión positiva de la vida.

Además de su trayectoria musical, Regio se identificaba como coach espiritual, ofreciendo reflexiones y consejos enfocados en el bienestar emocional. Era un artista que mezclaba la música mezcla entre música y espiritualidad le otorgó un perfil distinto dentro de la escena cultural colombiana.

Aunque su nombre no alcanzó la proyección internacional de otros artistas urbanos, en los últimos años había logrado abrirse camino en escenarios fuera de Colombia, mostrando su propuesta a públicos diversos y consolidando su identidad como creador independiente.



Desapareció en México en una gira internacional

Su historia volvió a cobrar relevancia tras la noticia de su desaparición en México, donde se encontraba como Dj de B King en el evento Sin Censura Independence Day, realizado en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 2025.



Según información brindada por Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, a Mañanas Blu, con Néstor Morales, los dos artistas habían ido al gimnasio Polanco ese día. Además, comentó que tenía una cita con ellos para reunirse con unos empresarios de México, encuentro al que los dos artistas nunca llegaron. "Él me dice, voy a almorzar con unas personas, te recojo a las 7:30 PM, para que vayamos a la otra cita que teníamos con unos empresarios de acá de México, y nunca llegó"

Detalles sobre la desaparición de B King y Regio Clown Foto: Instagram @@bkingoficial, @regioclownn

Gallego comentó, también, que intentó comunicarse con ellos pasadas las 12 de la noche, pero que no les llegaban los mensajes. "Es una persona joven, Regio también. Yo pensé, no, pues se quedaron por ahí, se tomaron algo, fueron a celebrar, no me preocupé, pero ya a la una de la mañana empecé yo a preocuparme"

Agregó que llamó a la policía, pero que la respuesta fue que debían pasar 24 horas para poder declararlos como desaparecidos. "Hago una llamada a la policía a decir que no llega (B King), que no me contesta ninguno de los dos, y ellos me dicen que tenía que pasar 24 horas para poder colocar una denuncia por desaparición". El mánager aseguró también que pasadas las 24 horas interpuso la denuncia, pero que no supo nada más de ellos.



Fue encontrado sin vida en México

Tras 6 días de su desaparición, fueron encontrados los cuerpos de Regio Clown y B King en el Estado de México; sin embargo, aún se desconocen los detalles de su deceso. Las autoridades del Estado de México y de la Ciudad de México se encuentran adelantando las diligencias de reconocimiento y análisis genético para confirmar las identidades y determinar las causas de muerte de los dos artistas, mientras que en Colombia y el mundo entero crece la consternación por estos hechos.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en su cuenta de X, rechazando lo sucedido y responsabilizando a la política antidrogas de lo acontecido.