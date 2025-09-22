Incertidumbre por desaparición de B King: Mañanas Blu, lunes, 22 de septiembre de 2025

Actualizado: 22 de sept, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 22 de septiembre de 2025:
- Juan Camilo Gallego, mánager de Bayron Sánchez ‘B King’, dio detalles de la desaparición en México del cantante colombiano.
- Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, profundizó sobre las actas de la aprobación de la reforma pensional enviadas a la Corte Constitucional.
- El coronel Henry Herrera, comandante de la Novena Brigada del Ejército, explicó los detalles de la asonada contra militares en La Plata, Huila.
- Leopoldo López, líder opositor venezolano, se pronunció con respecto al informe de la ONU sobre Venezuela.
- Alejandra Uribe, hija del asesinado empresario Jorge Hernando Uribe, habló de qué se sabe de la muerte de su padre.
- Antonio Uribe, hermano de Jorge Hernando Uribe, dio detalles de lo que se sabe de la muerte del empresario.
Escuche el programa completo aquí: