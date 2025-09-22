Incertidumbre por desaparición de B King: Mañanas Blu, lunes, 22 de septiembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 22 de septiembre de 2025:



Juan Camilo Gallego, mánager de Bayron Sánchez ‘B King’ , dio detalles de la desaparición en México del cantante colombiano.

Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, profundizó sobre las actas de la aprobación de la reforma pensional enviadas a la Corte Constitucional.

El coronel Henry Herrera, comandante de la Novena Brigada del Ejército, explicó los detalles de la asonada contra militares en La Plata, Huila.

Leopoldo López, líder opositor venezolano, se pronunció con respecto al informe de la ONU sobre Venezuela.

Alejandra Uribe, hija del asesinado empresario Jorge Hernando Uribe, habló de qué se sabe de la muerte de su padre.

, habló de qué se sabe de la muerte de su padre. Antonio Uribe, hermano de Jorge Hernando Uribe, dio detalles de lo que se sabe de la muerte del empresario.

